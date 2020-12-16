Медсестру детской туберкулезной больницы приговорили к году исправительных работ

Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении медицинской сестры филиала «Детская туберкулезная больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница Александры Андрияновой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

— В суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом (девочкой). Медицинская сестра осуществляла 02 и 04 ноября 2020 года над ребенком физическое насилие (нанесла удар ладонью по лицу, впоследствии бросила на кровать, взяв ребенка за волосы), — говорится в сообщении.

Отмечается, что мировой судья приговорил Андриянову к 1 году исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

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