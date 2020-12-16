В Искитиме появилась зарядная станция для электромобилей

Новосибирскэнергосбыт взял курс на развитие «зеленой» энергетики и создание продуктов и сервисов для сохранения и разумного потребления ресурсов. Одним из ключевых направлений развития экологического движения в 2020 году стало создание сети электрозаправочных станций. За текущий год Новосибирскэнергосбыт создал сеть из 20 заправочных станций под брендом «TOK BOX», сообщили в пресс-службе компании.

На этой неделе открылась первая электрозаправочная станция за пределами г. Новосибирска.

— В том, что электричество, как топливо, входит в нашу жизнь ни для кого не секрет. Мы все знаем преимущества электричества над другими видами топлива – это и экономичность, и экологичность. Мы рады, что появился такой объект в городе Искитиме и я надеюсь, что жителями города он будет востребован. Кроме того, он расположен вблизи федеральной трассы, поэтому весь транспорт, который проезжает мимо нашего города, сможет заправляться электричеством, — сказал глава г. Искитима Сергей Завражин.

Отмечается, что станция, установленная в Искитиме одна из самых мощных в сети – 24 кВт постоянного тока. Она способна зарядить за 30 минут батарею электромобиля до среднесуточного пробега. Станция оснащена двумя разъёмами – CHAdeMO и CCS для европейских автомобилей. В тестовом режиме станция работает бесплатно.

В пресс-службе компании рассказали, что в ближайших планах развития сети расширить её до 25 зарядных станций, две из которых будут работать в области – в г. Бердск и г. Болотное. В компании верят, что создание удобной инфраструктуры послужит импульсом для развития электротранспорта в Новосибирской области и с созданием разветвленной сети электрозаправок, снимется ключевой барьер, сдерживающий покупку электромобиля.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирскэнергосбыт