МегаФон и ПАО «МРСК Сибири» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедрения цифровых инноваций, информационных технологий и телекоммуникаций, содействие развитию и повышению надежности инфраструктуры обеих компаний, а также развитие услуг и повышение уровня сервиса. Документ подписали генеральный директор МРСК Сибири (входит в группу компаний «Россети») Павел Акилин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе МегаФон.

В частности, обсуждались интересные идеи и на уровне транспортировки электроэнергии. В Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае, например, планируется установка на опорах линий электропередачи (ЛЭП) особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что пролетающий над ЛЭП беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и сразу выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст точные рекомендации по срокам и объемам необходимых ремонтных работ.

Еще одна цель – создание для удобства для потребителей проектов современного мобильного приложения, использование которого позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать потребленную электроэнергию.

— Благодаря заключенному соглашению энергетики смогут использовать современные технологии по обработке и накоплению информации, готовые платформы, работающие на основе искусственного интеллекта, лучшие практики и адаптированные решения профессионального оператора связи и ведущего поставщика цифровых возможностей и компетенций, МегаФона, — говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

В свою очередь МРСК Сибири готова предложить площадки с центрами питания, возможности дополнительного технологического присоединения объектов МегаФона и содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телекоммуникационного оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании. Также обе компании планируют работать в области цифровизации автоматических систем контроля и учета электроэергии, — говорится в соглашении.

— Уверен, сотрудничество с МегаФоном будет продолжительным, а это соглашение открывает лишь первую главу нашей большой совместной работы и позволит нам оптимально решить важнейшую задачу, поставленную Президентом — построению в Сибири цифровой экономики, а это – один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. Именно энергетика станет основой и фундаментом цифровой экономики. Поэтому для нас очень важно приобретение надежного партнера в лице МегаФона, — отметил генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин.

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация-2030» одним из возможных направлений сотрудничества является реализация комплекса мероприятий по организации комплексного Ситуационно-аналитического центра (САЦ) в МРСК Сибири с использованием технологий оперативного сбора информации, анализа больших данных и предиктивной аналитики.

Фото предоставлено пресс-службой компании