Ранняя диагностика онкологических заболеваний

Онкологические заболевания занимают достаточно высокие места в статистике причин смертности от болезней, несмотря на то, что с каждым годом появляется все больше способов лечения этой опасной патологии. У выявленных на ранних стадиях раковых заболеваний в развитых странах сейчас шанс полного излечения стремится к 100%. Главное же коварство раковой опухоли заключается как раз в том, что человек долгое время может не наблюдать у себя внешних симптомов. Болезнь уже подтачивает организм, а человек не знает, что срочно пора лечиться! На поздних стадиях лечение будет более дорогим, мучительным и гораздо меньше шансов, что успешным.

Важное место в профилактике смертности от раковых заболеваний должна занимать ранняя диагностика рака, и тут от человека требуется в первую очередь его сознательное и информированное участие. Чтобы потом не было мучительно больно и все такое. Особенно это относится к людям из групп риска — имеющим неблагоприятный семейный анамнез по раковым заболеваниям, например, или получавшим высокие дозы облучений, и просто после определенного возраста серьезно возрастает вероятность обнаружения онкологической патологии. Поэтому во время регулярных профилактических осмотров многие из процедур направлены на выявление ранних стадий раковой опухоли.

Как обнаружить онкологию? Собственно, даже обычный анализ крови может указать на неправильное поведение клеток организма и насторожить врачей, а в случае рака крови (лейкоза) и прямо назвать причину. Но это очень редкий случай, а всего видов рака могут быть сотни, и в этом заключается еще одно из его коварных свойств. И точная локализация раковой опухоли может быть установлена только после нескольких попыток и различных обследований.

Методы диагностики рака:

анализ на онкомаркеры

маммография

эндоскопия

гистология

мрт

узи

рентгеноскопия

Они позволяют охватить и диагностировать все наиболее распространенные виды онкологических заболеваний.

Онкомаркеры — так называют вещества (антигены, гормоны, белки, ферменты и так далее), наличие которых в анализе крови или мочи, позволяет указать на конкретное онкологическое заболевание. Анализ достаточно сложен, в первую очередь из-за большого количества веществ, которые надо проверить. Также онкомаркеры исследуются во время лечения, чтобы оценить эффективность процесса.

Маммография — исследование грудной железы, для женщин после 45-ти лет является обязательной процедурой, для более молодых — рекомендуемой. Видов маммографии существует несколько, в том числе ультразвуковая и рентгеновская, но мы выделили ее в отдельный пункт, так как раковая опухоль молочной железы является одним из наиболее часто встречающихся видов, чтобы обратить особое внимание на его профилактику.

Эндоскопия — осмотр внутренних органов оптически с помощью специальных приборов, позволяющий врачу рассмотреть наличие в них патологических изменений. Кроме того, на ранних стадиях эндоскопическими методами возможно и удаление новообразований, либо взятие тканей для анализа с помощью следующих методов.

Гистология — исследование под микроскопом специальным образом подготовленных жидкостей или тканей организма для выявления в них патологий.

МРТ — магнитно-резонансная томография. Точная, безболезненная и безопасная процедура. В отличие от ренгтена, не облучает исследуемый орган, поэтому может применяться многократно. Но пока, к сожалению, МРТ-аппараты менее доступны и обследование дорого в финансовом плане.

УЗИ — ультразвуковое исследование. Наиболее доступный из безопасных методов исследования внутренних органов, но точность результата будет скорее зависеть от интуиции и опыта врача, ее проводящего.

Ренгтен — рентгеноскопическое или ренгтенографическое исследования. Проводится в помощью облучения рентгеновскими лучами и получением снимка либо изображения на экране исследуемой области. Достаточно информативно, но небезопасно. И хотя самые современные аппараты позволяют свести к минимуму вредные последствия для организма, но такие аппараты не многим более распространены, чем мрт.

Итак, самые ранние методы диагностики раковой опухоли сложны и дорогостоящи, но зато чем раньше он обнаружен, тем легче поддается лечению. Увы, на поздних стадиях лечение оказывается еще более дорогим, ненадежным, и с побочным вредом для организма. Выбор для человека, ответственно относящегося к своему здоровью, очевиден.