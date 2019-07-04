МегаФон сменил название сети на MegaFon#1 после исследований Ookla и Роскомнадзора

МегаФон сменил название сети, которое видят пользователи мобильных устройств, с «MegaFon» и «MegaFon RUS» на «MegaFon#1». Переименование отображаемого имени сети подчеркивает лидерство оператора по количеству базовых станций и лучшим скоростям мобильного интернета, доказанных независимым исследованием компании Ookla и данными Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе компании.

По данным Роскомнадзора, опубликованного на сайте ведомства, в России по итогам 5 месяцев 2019 года на операторов «большой четверки» в общей сложности приходится 746 тыс. базовых станций, из которых на долю МегаФон приходится почти 32%, или 238,5 тыс. Занимает лидирующее положение МегаФон по числу базовых станций стандарта LTE – 98,1 тыс., в то время как у ближайшего конкурента это число значительно ниже: 67,9 тыс.

Также 3 июля 2019 года Международное исследовательское агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России. По итогам 1 и 2 кварталов 2019 года средняя скорость скачивания данных (downlink) составила 27,31 Мбит/с, средняя скорость загрузки (uplink) – 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest® является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

Фото: пресс-служба компании