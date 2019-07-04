Более 39 тонн зараженных абрикосов обнаружены на складе временного хранения в Новосибирске

Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля на одном из новосибирских складов временного хранения (СВХ) выявили в свежих узбекистанских абрикосах карантинный объект — восточную плодожорку. 39,4 тонны абрикосов следовали автомобильным транспортом с территории Республики Узбекистан в адрес алтайской организации. Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторными исследованиями в ФГБУ «Новосибирская МВЛ», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

— Зараженная подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска запрещена к использованию на территории Российской Федерации, и по решению владельца груза две партии абрикосов были подвергнуты таможенной процедуре реэкспорта в место происхождения — Республику Узбекистан, — говорится в сообщении.

Фото предоставлено управлением Россельхознадзора