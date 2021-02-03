Мэрии Новосибирска пропишут критерии эффективности

Со следующего года отчет мэра Новосибирска будет оцениваться депутатами горсовета по ряду критериев. В частности, одним из них станет выполнение рекомендаций представительного органа местного самоуправления (горсовета), Контрольно-счетной палаты и ряд других. Пока же, как отмечают депутаты, дать объективную оценку работы мэрии на основании представленного в горсовет отчета главы города о работе за 2020 год невозможно.

— В отчете приведена информация по структурным подразделениям мэрии, перечислены все мероприятия, которые прошли в 2020 году, вплоть до заседаний тех или иных рабочих групп, — заявил на комиссии по контролю ее председатель Андрей Гудовский (независимый депутат, поддерживает фракцию «Единая Россия»). — Создавалось впечатление, что некоторые чиновники давали информацию, чтобы имитировать бурную деятельность.

По словам председателя комиссии, в отчете не отражается эффективность работы, проделанной структурными подразделениями мэрии. Отсутствует сравнительный с предыдущим периодом анализ, анализ выполненных плановых показателей, результаты деятельности комиссии по проведению в городе административной реформы, результаты работы структурных подразделений мэрии Новосибирска в части работы с наказами избирателей и ряд других значимых показателей.

— Совершено какое-то количество действий, — комментирует представленный документ зампредседателя комиссии Дмитрий Колпаков. — Достаточно ли этого? Какие действия имеют положительные изменения, какие — отрицательные? Как отразились действия мэрии на экономике и социальном благополучии города? Что именно и по каким показателям оценивать — объем или результат работ, усталость системы или удовлетворенность жителей? В связи с этим предложение: не принимать отчет мэра в следующем году, если наши рекомендации не будут учтены, привести структуру отчета в соответствие со структурой стратегии, определить эффективную систему показателей для оценки. Сегодня мы руководствуемся своим субъективным представлением о том, что такое хорошая мэрия.

Свой вариант критериев предлагает депутат Наталья Пинус (независимый депутат), приводя в пример работу мэра Вологды. Напомним, что на протяжении прошлого созыва Пинус неоднократно вносила предложения о введении критериев оценки работы мэрии.

— Я рада, что, наконец, мы говорим про критерии оценки эффективности деятельности, — говорит депутат. — Я помню, как надо мной смеялись, когда я об этом говорила. Надеюсь, мы доведем это до ума. У нас есть указ президента РФ № 607 о критериях оценки эффективности деятельности муниципальных образований. Каждый год некоторые мэры отчитываются именно по этим критериям. Вот мэр Вологды показывает пять лет: как у него было, как сейчас и как запланировано. Может быть, каждый из руководителей подразделений посмотрит сейчас данные за 2020 год и уже сможет за две недели до отчета мэра на сессии как-то их подготовить?

При этом у чиновников мэрии пока нет не то чтобы критериев, но и понимания алгоритма подготовки отчетов.

— Я пятый раз обращаюсь с просьбой: сделайте нам алгоритм наших выступлений, — заявил вице-мэр Валерий Шварцкопп перед докладом на комиссии. — Пятый раз отчитываюсь, и пятый раз выступления не похожи друг на друга как по содержанию, так и по формату. И я все время теряюсь, как это подать.

Напомним, что окончательное решение утвердить или не утвердить отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя депутатам предстоит вынести на сессии 17 февраля.