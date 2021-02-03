В суд поступило дело о мошенничестве, в котором подозревают депутата Заксобрания

На днях в суд Чулымского района поступили материалы уголовного дела о мошенничестве, одним из фигурантов которого, по версии следствия, является заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев («Единая Россия»). В качестве фигурантов также выступают директор ООО «Сельхозпрод» Виталий Кухта (учредителем компании является Сичкарев) и фермер Владимир Моисеев.

— Следствие считает, что указанные лица обвиняются в мошенничестве, хищении денежных средств в размере 2,3 млн рублей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Бюджету Новосибирской области нанесен материальный ущерб в особо крупном размере, — сообщают в пресс-службе суда. — Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Как ранее сообщали в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области, в декабре 2019 года обвиняемые по предварительному сговору, используя реквизиты и расчетный счет ООО «Сельхозпрод», путем подготовки и предоставления в отдел Управления Федерального казначейства по Новосибирской области фиктивных документов о якобы выполненных работах по ремонту принадлежащих Главе К(Ф)Х зернохранилища и животноводческого комплекса, расположенных в п. Кокошино Чулымского района Новосибирской области, совершили хищение денежных средств.

Стоит отметить, что, в частности, в прошлом созыве Законодательного Собрания в судебно-уголовном плане «отличился» лидер списка единороссов, теперь уже бывший директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов, который вскоре после возбуждения уголовного дела сдал мандат. Членство в партии Михаила Садового (экс-директор НИИТО им. Я.Л.Цивьяна), который входил в состав Президиума регионального политсовета «Единой России», также было приостановлено сразу после появления в публичной сфере информации о возбуждении уголовного дела. Что касается Сичкарева, то пока к нему ни по парламентской, ни по партийной линии санкции не вводились.