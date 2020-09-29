Мэрия ищет подрядчика для разработки концепции оформления проспекта К.Маркса в Новосибирске

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска объявил конкурс на работы по разработке концепции архитектурно-средового оформления проспекта Карла Маркса. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, основной целью разработки концепции является создание комплексного проектного предложения по архитектурно-средовому оформлению проспекта Карла Маркса в городе Новосибирске, включающему решения по благоустройству и озеленению территории, уличному оборудованию, формированию прифасадной зоны проспекта, колористическому решению фасадов, созданию информационно-навигационной системы, формированию эргономичного и комфортного пространства для всех групп посетителей, в том числе с учетом доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов.

В ходе выполнения 1 этапа работ (завершение 10 декабря 2020года) необходимо: сформулировать принципиальные решения по комплексному архитектурно-средовому оформлению проспекта Карла Маркса в городе Новосибирске, а также выявить и учесть мнение экспертного сообщества, для чего представить материалы Концепции на заседании президиума Архитектурно-градостроительного совета г. Новосибирска.

В ходе выполнения 2 этапа (завершение работ 31 марта 2021 года) необходимо выявить и учесть мнение общественности, для чего организовать и провести общественное обсуждение Концепции; на основе согласованной с Заказчиком Концепции разработать паспорта фасадов зданий, формирующих линию застройки проспекта К. Маркса.

Отмечается, что в состав материалов 2 этапа передаваемых заказчику должны входить: пояснительная записка с описанием принципов и подходов к архитектурно-средовому оформлению проспекта Карла Маркса в городе Новосибирске; описание проектных решений по благоустройству, озеленению, размещению МАФ и уличного оборудования формированию прифасадной зоны проспекта, колористическому решению фасадов, созданию информационно-навигационной системы, освещению пешеходной зоны; принципиальные (образцовые) решения типовых узлов, элементов благоустройства, МАФ и уличного оборудования для их применения при последующей разработке проектно-сметной документации.

Начальная цена контракта — 4,5 млн рублей. Источник финансирования- средства бюджета города Новосибирска на 2020 — 2021 финансовые годы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 октября 2020 года. Подведение итогов конкурса — 26 октября 2020 года.

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