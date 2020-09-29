Курс евро поднялся выше 93 рублей

Сегодня в ходе валютных торгов курс евро на Московской биржи достигал 93,2 рублей. В последний раз евро поднимался выше 93 рублей в январе 2016 года.

Доллар утром поднимался до 79,87 рублей.

Напомним, 7 сентября курс евро превысил отметку в 90 рублей. Впервые с февраля 2016 года.

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