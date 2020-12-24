Мэрия ищет проекты вместо «Сибирского кольца»

— Земельный участок, который арендовало ООО «Сибирское кольцо» не предполагает гражданского строительства. Вокруг него ходит много досужих разговоров и сплетен, но строить дома и жилой сектор там нельзя, — заявил на пресс-конференции в ТАСС мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он напомнил, что участок находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5. Кроме того, рядом с ним находятся линии электропередач. Напомним, в октябре мэрия расторгла договор аренды участка под гоночную трассу с компанией ООО «Сибирское кольцо».

— Для реализации спортивного проекта, для развития технических видов спорта этот участок подходил, поэтому мы давали его в аренду предыдущему застройщику, чтобы он построил там гоночную трассу. По разным причинам, и прежде всего финансовым. Это не получилось, поэтому мы были вынуждены забрать муниципальную собственность. Но назначение земли не изменилось, — констатировал мэр.

Он пояснил, что по его поручению департамент спорта сейчас рассматривает проекты, связанные с развитием технических видов спорта.

— Создана рабочая группа по их обсуждению. В нее входят и представители трех федераций спорта. Думаю, что результатом ее работы будет выход на интересные проекты, которые будут реализованы, — заявил Анатолий Локоть.

Проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. На сегодняшний день проект заморожен.

Президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян на пресс-конференции летом 2017 года рассказывал, что автогонщики-профессионалы ищут инвестора для трассы и своими силами. В ценах 2017 года для запуска проекта, где можно будет проводить автогонки, было необходимо 150-200 млн руб.

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