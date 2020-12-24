В Новосибирске названы лидеры по продажам строящегося жилья

В условиях пандемии власти всех уровней были заинтересованы в развитии строительной индустрии как одного из главных локомотивов экономики. В целях поддержки отрасли была запущена субсидированная ипотека со ставкой 6,5%. Это привело к увеличению спроса на первичное жилье и, как следствие, росту объемов продаж в третьем квартале 2020-го. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, был зафиксирован рост на 157,59%. По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, в третьем квартале прошлого года общее количество зарегистрированных ДДУ составило 5067 штук, а в 2020-м — 7985.

Рейтинг застройщика определяют потребители, голосуя за него своими деньгами, покупая, как правило, самый большой актив в жизни. По итогам 2020-го лидером по продажам строящегося жилья в Новосибирске стала молодая, динамично развивающаяся компания — ГК «Расцветай». Далее идет «Брусника.Сибакадемстрой» и замыкает тройку лидеров ГК «Сибмонтажспецстрой».

Успех продаж ГК «Расцветай», считаю, заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта: стратегическое планирование, умение налаживать коммуникации, маркетинговые исследования, четкая работа с планировочными решениями и «правильными» локациями и качественное исполнение задуманного — совокупность этих факторов на выходе дает объекты с высокой скоростью реализации.

Средняя цена в ГК «Расцветай» достаточно высокая, но экономически обоснованная. Качество строительства, соблюдение сроков, планировочные решения, которые отвечают предпочтениям современного покупателя, расположение объектов — центральная часть города или по линии метро — все это делает новостройки ГК «Расцветай» востребованными на рынке. А рост цены по мере строительства дает дополнительный бонус и инвесторам.

Второй важный фактор — земельный банк и задел, которым владеют застройщики. Другими словами, будущее за теми, кому есть что предложить покупателям. По рейтингу, составленному Единым ресурсом застройщиков, в топ-3 по объемам текущего строительства в Новосибирской области вошли ГК «Расцветай» — 183 094 кв. м; «Брусника.Сибакадемстрой» — 179 230 кв. м; ГК «АКД» — 121 362 кв. м. Компании, занимающие первые две строчки, получили и по пять баллов из пяти в рейтинге надежности ЕРЗ. Это максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья.

2020-й ознаменовался еще и переходом на новую систему финансирования застройщиков — эскроу-счета, первыми перестроились лидеры, что приведет к увеличению доли надежных застройщиков в общем объеме строительства.

В рамках этих условий застройщиками были возведены 44 новостройки — четвертая часть от всего объема строительства в Новосибирской области. Сейчас по новой схеме возводится уже почти половина всех объектов, при этом на первую тройку лидеров приходятся больше 30% всех площадей: ГК «Расцветай» строит 12,8%, «Брусника.Сибакадемстрой» — 10,2% и «ВИРА-строй» — 7,9%.