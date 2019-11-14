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Мэрия Новосибирска ищет место для театра Афанасьева

Анатолий Локоть отказался подписывать заявление худрука театра об увольнении.
  • 14/11/2019, 14:22
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска ищет место для театра Афанасьева
Сейчас мы вынуждены искать другую площадку. Я дал поручение подобрать ее.

— Худрук «Городского драматического театра» (ГДТ, Сергей Афанасьев) достаточно четко сказал, что мы находимся в контакте, что у нас прекрасные отношения, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг театра.

В то же время глава города признал — для муниципалитета стало полной неожиданностью, что собственник площадей, которые мэрия арендует для ГДТ, решил использовать для других целей.

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— С ними мы тоже вошли в контакт. Там свои коммерческие интересы и подходы, — пояснил Локоть. — Сейчас мы вынуждены искать другую площадку. Я дал Терешковой (Анна Терешкова, заммэра. — Ред.) поручение подобрать ее. Устанавливается цена вопроса. Надеемся все решить в короткое время. Что касается заявления худрука об увольнении, то я не буду его подписывать. Творческие люди эмоциональные, они по-другому воспринимают мир. Мы будем работать для того, чтобы сохранить театр и коллектив.

Он напомнил, что у мэрии уже есть опыт перевода учреждения культуры на другую площадку — театра «На левом берегу». Он переезжал дважды и сейчас работает на арендованных муниципалитетом площадях в «Доме радио» на Вертковской.

Локоть также заявил, что вопрос с финансированием ремонта кинотеатра «Пионер», где планируется разместить «театр Афанасьева», не закрыт.

— Проект согласован, на его реализацию необходимы 450 млн рублей. Есть вопросы к федеральной части финансирования, по областной — есть заверения губернатора и понимание областного минкульта, — говорит Локоть. — В ближайшее время губернатор, по моей просьбе, планирует встретиться с худруком ГДТ и провести разговор. Более достоверно и авторитетно вся информация об этих планах будет до него доведена.

Глава города также отметил — в проекте предусмотрено, что финансирование ремонтных работ начнется в 2022 году. Однако муниципалитет сейчас ведет работу с двумя федеральными ведомствами, чтобы передвинуть федеральное финансирование (50% от суммы) на более ранние сроки. Решение по части местного финансирования зависит от области.

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