Мэрия Новосибирска ищет место для театра Афанасьева

В то же время глава города признал — для муниципалитета стало полной неожиданностью, что собственник площадей, которые мэрия арендует для ГДТ, решил использовать для других целей.

Он напомнил, что у мэрии уже есть опыт перевода учреждения культуры на другую площадку — театра «На левом берегу». Он переезжал дважды и сейчас работает на арендованных муниципалитетом площадях в «Доме радио» на Вертковской.

Локоть также заявил, что вопрос с финансированием ремонта кинотеатра «Пионер», где планируется разместить «театр Афанасьева», не закрыт.

— Проект согласован, на его реализацию необходимы 450 млн рублей. Есть вопросы к федеральной части финансирования, по областной — есть заверения губернатора и понимание областного минкульта, — говорит Локоть. — В ближайшее время губернатор, по моей просьбе, планирует встретиться с худруком ГДТ и провести разговор. Более достоверно и авторитетно вся информация об этих планах будет до него доведена.

Глава города также отметил — в проекте предусмотрено, что финансирование ремонтных работ начнется в 2022 году. Однако муниципалитет сейчас ведет работу с двумя федеральными ведомствами, чтобы передвинуть федеральное финансирование (50% от суммы) на более ранние сроки. Решение по части местного финансирования зависит от области.