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Предоставлять услуги ГЛОНАСС в Новосибирске будет один заказчик

В 2019 году мэрия города намерена консолидировать несколько контрактов в один лот.
  • 14/11/2019, 14:41
Предоставлять услуги ГЛОНАСС в Новосибирске будет один заказчик

— Мы все время подчеркиваем, что у нас есть возможность следить за техникой, которая ведет уборку, по системе ГЛОНАСС, в частности на нашем сайте. Но пока этой системой оборудована не вся техника. Такая задача стоит перед управлением благоустройства: чтобы в этот зимний период окончательно оборудовать всю технику, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк пояснил, что с муниципального портала через систему ГЛОНАСС можно получить информацию о работе техники только 4 городских ДЭУ из 6. У двух заключен договор с другими поставщиками.

— Из 765 машин 530 оборудовано системами ГЛОНАСС. Оборудование тоже разное — от 6 поставщиков, и 4 оператора, которые оказывают нам услуги. Считаю необходимым в следующем году сделать единого заказчика, чтобы был один поставщик услуг, а учет нахождения техники сконцентрировать в «Городском центре организации дорожного движения». На этой базе мы могли бы видеть и предоставлять жителям Новосибирска четкую информацию о нахождении техники в рабочем состоянии на дорогах, — заявил Сердюк.

Мэр поручил провести эту централизацию, убрать раздробленность, чтобы информация поступала централизованно и на ее основе можно было делать обобщение о работе техники и ситуации на дорогах.

Фото с сайта eraglonass.ru

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