Мэрия Новосибирска отказала застройщику участка возле ГКБ № 34

В управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска (УАСИ) поступило заявление от застройщика Мазура С. В. о выдаче разрешения на строительство бассейна на ул. Титова на территории, прилегающей к ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» (земельный участок с кадастровым номером 54:35:064190:127 площадью 4570 кв. м, предоставленный застройщику мэрией города Новосибирска по договору аренды от 09.09.2019 года № 132564т), сообщили в мэрии города Новосибирска.

— По оценке специалистов УАСИ мэрии города Новосибирска, согласно предусмотренных проектной документацией объемно планировочных решений, этот объект можно отнести к объектам «торговли», так как внутренняя планировка основных помещений выполнена без учета требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», — говорится сообщении. — Совокупная площадь чаш двух бассейнов, расположенных в здании на уровне отметок пола помещений первого этажа, составляет только 12 кв. м из 550,3 кв. м общей площади.

Отмечается, что на основании этих оценок мэрия города Новосибирска отказала застройщику в выдаче разрешения на строительство.

Ранее на смежном земельном участке мэрией города Новосибирска по решению Арбитражного суда Новосибирской области от 25.05.2018 года (дело № А45-9038/2018) застройщику ООО СК «Метаприбор» было выдано разрешение на строительство административного здания. Это вызвало негативную реакцию со стороны горожан и ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34», так как на указанной площадке находились зеленые насаждения. В настоящее время строительство административного здания приостановлено в связи с изменением данной территориальной зоны на зону объектов здравоохранения ОД-3. По смежному земельному участку, на котором планируется строительство бассейна, также расположены крупноразмерные зеленые насаждения, что в конечном итоге может привести к аналогичной ситуации.

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