«Мэрия Новосибирска не соблюдает собственное постановление по уборке улиц»

Наталья Пинус, депутат горсовета Новосибирска

— По информации ГИБДД, в январе 2020 года на территории Новосибирска зарегистрированы 54 ДТП. В 90% от общего числа происшествий сопутствующим фактором были ненадлежащие дорожные условия. В результате этого один человек погиб, 76 человек получили травмы. Многие горожане получают травмы не в ДТП, а просто падая на льду на тротуарах. Число обратившихся в больницы города мне неизвестно.

Взрослея в своём депутатском статусе, я понимаю: мало написать публикацию о том, как все плохо. Мало обратиться в ДЭУ с просьбой убрать снег на какой-то улице или посыпать отсевом какой-то участок тротуара. Это, конечно, нужно делать. Но это точечное решение вопроса. Отвернёшься — и все вернётся в прежнее состояние.

Нужно смотреть на системные причины состояния дорог в городе. В чем проблема? Кто-то что-то не выполняет? Или нет нормальных правил, которые надо выполнять?

В итоге я пришла к выводу, что департамент транспорта не выполняет постановление мэрии Новосибирска от 20.08.2018 в отношении вопросов содержания автомобильных дорог местного значения в Новосибирске.

— Должны быть разработаны технологические карты уборки дорог с детальной информацией. Таких карт нет.

— Должна быть комиссия по оценке качества содержания дорог IB и II категорий и дорог, по которым ездит общественный транспорт, на предмет соответствия нормативным показателям. Такой комиссии нет.

— Должен быть налажен контроль за работой администраций по оценке качества содержания дорог III, IV и V категорий. Контроля нет.

Попросту говоря, фронт работ по уборке улиц не обозначен, качество выполнения работ не контролируется. Такова наша новосибирская реальность.

Я обратилась к руководителю комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска с просьбой включить в работу комиссии рассмотрение вопроса о несоблюдении постановления мэрии города от 20.08.2018 в отношении вопросов содержания автомобильных дорог местного значения в Новосибирске.

Цель — потребовать от мэрии соблюдения всех необходимых нормативов и содействовать привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в сложившейся ситуации.

По материалам публикации на странице Натальи Пинус в Facebook

Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook