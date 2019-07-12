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Мэрия Новосибирска проведет аукционы по аренде земельных участков для строительства

Торги состоятся 31 января 2019 года.
  • 12/07/2019, 10:52
Мэрия Новосибирска проведет аукционы по аренде земельных участков для строительства

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска 15 августа 2019 года проведет аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства.

Так, на торги выставлен земельный участок по ул. Приграничной (Первомайский район) площадью 35 976 кв. м. Разрешенное использование — склады.

Отмечается, что объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Силикатная и ПС 110 кВ Инская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.10.2018 по ПС 110 кВ Силикатная составляет 2,59 МВт, по ПС 110 кВ Инская составляет 5,66 МВт.

— В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе размещения земельного участка, — говорится в документации.

Кроме того, в указанном районе расположены, в том числе, электрические сети, принадлежащие сетевой организации ООО «Энергосети Сибири».

Начальный размер годовой арендной платы — 3 500 000 рублей, шаг аукциона — 100 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца

Второй участок расположен так же на ул. Приграничной (Первомайский район). Площадь земельного участка – 14 982 кв. м.

Согласно документации, земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (254-255) ПС «Восточная» — НГЭС». На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Разрешенное использование земельного участка – склады.

На земельном участке имеются опоры линии электропередачи, древесно-кустарниковая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы — 1 696 000 рублей, шаг аукциона — 50 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

Третий участок расположен на ул. Дукача (Ленинский район). Площадь земельного участка — 13 488 кв. м.

Земельный участок частично расположен в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства: «Линия электропередачи (ЛЭП) ВЛ-110 кВ 3-17/18, ТЭЦ-3-Дружная» и сооружения «ВЛ-110 кВ переключательный пункт «Западный-п.с. «Аэропорт».

На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принадлежностей), обслуживание автотранспорта (гаражи с несколькими стояночными местами; парковки), коммунальное обслуживание (стоянки; котельные; трансформаторные подстанции), распределительные пункты; промышленные базы; склады.

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы — 2 155 000 рублей, шаг аукциона — 64 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.

Фото: pixabay.com, автор- PhotoMIX-Company

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