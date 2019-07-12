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Строительство дороги от ул. Немировича-Данченко до ледовой арены оценили в 158,2 млн рублей

Стоимость контракта — 158,2 млн рублей.
  • 12/07/2019, 10:43
Arena

Министерство строительства Новосибирской области разместило сообщение о закупке на выполнение подрядных работ по строительству автомобильной дороги  от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены».

Начальная стоимость контракта  — 158,2 млн руб. Аукцион пройдет 19 июля на площадке РТС-тендер. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области.

Победитель торгов должен приступить к выполнению работ не позднее 7 дней со дня заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения работ — до 1 ноября 2019 года. Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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