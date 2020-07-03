Между раздражением и спокойствием

Подавляющему большинству соискателей из регионов Новосибирской области в той или иной мере удается сохранять баланс между работой и личной жизнью (60%). Еще 40% опрошенных пока скорее не добились успеха в достижении этой цели, и практически каждый десятый работник не справляется с этой задачей совсем. К таким выводам пришла служба исследований hh.ru, которая провела опрос среди соискателей.

Отмечается, что среди представителей профобластей более сбалансированными между работой и личной жизнью оказались соискатели из сфер автомобильного бизнеса (72%), добычи сырья (65%), бухгалтерии, административного персонала, высшего менеджмента и производства (67%). В меньшей степени довольны текущей ситуацией в отношении равновесия личного и рабочего ИТ-специалисты, у 40% из которых нарушен баланс, работники сектора транспорта и логистики (39%), юристы (36%).

С точки зрения трудового режима 51% опрошенных в Новосибирской области посвящают работе от 6 до 10 часов в день, 32% – от 10 до 12 часов. И 15% респондентов работают меньше 6 часов. Больше времени на решение рабочих задач тратят руководители среднего звена и топ-менеджеры, а лидерами по наименее продолжительному рабочему дню стали начинающие специалисты.

Что касается ситуации в отдельных профессиональных областях, регулярно перерабатывают более 10 часов в день работники автомобильного бизнеса (50%), гостиниц и общепита, сфер добычи сырья (45%), транспорта и логистики (41%). Наименее напряженный рабочий день у представителей профобластей науки и образования, искусства, развлечений и массмедиа, среди которых 36% в среднем тратят на работу менее 6 часов в день.

Увеличение рабочей нагрузки за последний год так или иначе ощутили 59% опрошенных из Новосибирской области. Наблюдается корреляция между возрастом респондентов и динамикой рабочей нагрузки – чем младше работник, тем сильнее он ощущает увеличение продолжительности рабочего дня, задач и т.п., и наоборот. Больше стали работать как руководители среднего звена, так и специалисты разного уровня.

О растущей нагрузке чаще всего упоминали респонденты из сфер добычи сырья, закупок (по 69% ответивших аналогичным образом на каждую сферу), банковские служащие (68%), работники из сектора транспорта и логистики (67%). Снижение рабочих оборотов в большей степени почувствовали топ-менеджеры (45%), «синие воротнички», иначе говоря – представители рабочих профессий (40%), юристы, специалисты из профессиональных областей продаж, туризма, искусства и развлечений, работники гостиниц и ресторанов (по 39%).

— Многие работники – участники опроса в последнее время чаще всего испытывают негативные эмоции. Гораздо меньше тех, кто сообщил об отсутствии каких-либо особых переживаний, — рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь. —Найти баланс в основном им помогают прогулки на свежем воздухе, сон, время, проведенное с семьей, любимое хобби, кино и музыка, а также встречи с друзьями.

В онлайн-опросе c 26 мая по 16 июня 2020 года приняли участие 4 475 соискателей со всей России, в том числе, соискатели из Новосибирской области, работающие в настоящий момент.

Фото: pixabay.com, автор- AbsolutVision