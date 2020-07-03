Ученые исследовали влияние кортикостероидных гормонов при операциях на сердце у детей

Международная группа ученых провела исследование, в котором изучила влияние кортикостероидных гормонов (дексаметозона) на осложнения и смертность у детей, перенесших операцию при врожденных пороках сердца, сообщили в пресс-службе НГУ. Отмечается, что одним из авторов работы стал профессор зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии профессора Зельмана В. Л. Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, руководитель центра анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина член-корреспондент РАН Владимир Ломиворотов,

Набор пациентов в исследование DECISION проводился с 2015 по 2018 годы в четырех клиниках России, Бразилии и Китая. Всего в исследовании приняли участие 394 пациента: 194 пациентам вводили дексаметазон в дозе 1 мг/кг, 200 пациентов получили плацебо (контрольная группа). В группе дексаметазона серьезные осложнения развились у 38.1%, а в контрольной группе — у 45.5% (различия между группами недостоверны).

С помощью результатов международного клинического исследования ученые показали, что использование дексаметозона при операциях по поводу врожденных пороков сердца у детей в возрасте до 12 месяцев в условиях искусственного кровообращения не сопровождается снижением послеоперационных осложнений и летальности. Ученые сделали вывод, что применение этого препарата, который еще и может вызвать серьезные осложнения, в детской кардиохирургии не рекомендуется.

— Публикация результатов исследования позволит многим центрам отказаться от рутинного применения стероидных гормонов при лечении врожденных пороков сердца. На сегодняшний день большинство центров в мире используют их постоянно. Особо хочется отметить, что в медицине негативный результат исследования (отсутствие различий между группами или даже вред от исследуемого препарата или технологии) имеет большое значение, поскольку позволяет отказаться от вмешательств, не показавших свою клиническую эффективность, — подчеркнул Владимир Ломиворотов.

Более ранние исследования в кардиохирургии, проведенные на меньших выборках пациентов с врожденными пороками сердца, указывали на то, что применение кортикостероидов способно улучшить функцию внутренних органов.

Всего в исследовании поучаствовало 394 ребенка в возрасте до года.

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