Микрокредитная компания «Ваш инвестор» изучила тенденции по залоговым займам в период коронавируса

По данным сервиса займов под залог «Ваш инвестор», в 2019 году спрос марта превышал спрос февраля на 39%. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса произошло падение спроса на 28%. Сильнее всего спрос снизился в южном регионе (Краснодар и Ростов-на-Дону – на 60%), Екатеринбурге (-36%), Тольятти (-34%). При этом рост спроса в марте по отношению к февралю в 2020 году отмечен в Барнауле (+103%), Самаре (+51%) и Тюмени (+37%).

В целом, за период пандемии коронавируса в России компанией «Ваш инвестор» выдано на 24% меньше денежных средств и на 19% меньше количество займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя сумма займа снизилась на 7% — до 159 тысяч рублей (в 2019 г. – 172 тысячи рублей), а средняя стоимость транспортного средства, предоставляемого в качестве залога, уменьшилась на 8% и составила 302,6 тысяч рублей против 327,4 тысяч рублей в 2019 году.

При сравнении целей получения денежных средств прослеживается тенденция явного снижения количества займов на цели бизнеса, личные бытовые нужды, на 43% сократилось количество тех, кто взял деньга на отдых, отпуск, путешествие. При этом в два раза увеличилось число займов на покрытие долгов, а количество займов на ремонт и строительство недвижимости осталось на прежнем уровне.

Основные категории заемщиков изменились несущественно: реже на 16% стали брать займы работающие по найму. Наблюдается прирост заемщиков из сфер деятельности «город/власть» (на 129%), «металлы/топливо/химия» (на 90%), «развлечения/общественное питание» (на 75%), «автосервисы/автотовары» и «здоровье/красота» (на 42%). На 46% сократилось число заемщиков из сферы «образование/карьера» и на 30% из сферы «продукты питания/напитки».

По статистике компании «Ваш инвестор», в 3 раза сократилось количество молодых заемщиков в возрасте до 20 лет. Также отмечается снижение заемщиков в возрасте 31-40 и 41-50 лет (21% и 30% соответственно), которые в кризисные моменты обычно ведут себя более сдержанно и выжидательно. Количество заемщиков-мужчин сократилось больше (на 18%), чем заемщиков-женщин (на 15%). При группировке заемщиков по семейному статусу заметно, что больше всего снизилось количество холостых заемщиков.

Компания «Ваш инвестор» отмечает сокращение на 32% числа заемщиков, не имеющих действующих кредитов, и вместе с тем рост количества действующих кредитов у заемщиков. При этом также на 30% зафиксирован рост числа клиентов, которые за последний месяц перед получением займа обращались за кредитом в банке и получили отказ.

Данные получены из собственной базы выданных займов под залог автотранспорта компании «Ваш инвестор» за периоды март-апрель 2020 года и март-апрель 2019 года. Сравнение осуществляется только по регионам присутствия компании.

Фото: пресс-служба компании