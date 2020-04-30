РУМЦ НГТУ: профориентация в онлайн

На вебинар были приглашены абитуриенты из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из регионов Сибирского федерального округа. Необходимость и актуальность проведения профориентационного мероприятия определяется тем, что выбор профессии — весьма сложный и напряженный процесс, который особенно трудно дается выпускникам с особыми образовательными потребностями. Этот период является напряженным не только для самих молодых людей, но и для их родных и близких, в частности, родителей.

Учитывая ситуацию самоизоляции и невозможность личного общения, специалисты по инклюзивному образованию приняли решение провести онлайн-встречу, в ходе которой участники смогли задавать свои вопросы и сразу же получать на них ответы. Директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ Людмила Осьмук и секретарь приемной комиссии Ксения Волкова рассказали о специальностях и направлениях подготовки по среднему профессиональному и высшему образованию, об особенностях организации инклюзивного образования в вузе и условиях поступления. На протяжении всего вебинара осуществлялся синхронный перевод на русский жестовый язык.

Онлайн-мероприятие посетили более 50 человек. Дистанционный формат позволил принять участие не только жителям Новосибирска и Новосибирской области, но и жителям городов Московской и Кемеровской областей, Алтайского и Краснодарского краев, а также жителям Казахстана. Кроме выпускников и их родителей, на вебинаре присутствовали руководители и специалисты общественных организаций инвалидов и волонтеры.

— Наш институт является уникальной инклюзивной площадкой, где накоплен огромный опыт обучения ребят с инвалидностью. Благодаря современным образовательным технологиям мы расширяем общепринятые рамки, и наша задача — максимально мотивировать и информировать ребят об их правах и возможностях, — говорит Людмила Осьмук.

Справка: Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями был создан на базе Новосибирского государственного технического университета в 2017 году для повышения уровня доступности высшего образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Горячая линия РУМЦ НГТУ по вопросам обучения лиц с инвалидностью: 8-800-250-61-26

Фото предоставлено пресс-службой Института социальных технологий НГТУ НЭТИ