Микрорайон Западный живет без надежды на плановую медпомощь

— На Западном уже две недели закрыта поликлиника №11, население огромного жилмассива осталось без шансов на медпомощь (ни самим некуда обратиться, ни врач не придет), — сообщил в комментарии в соцсети житель микрорайона Денис.

В комментарии редакции Infopro54 он подтвердил, что, по сути, на двери поликлиники висит замок, в здании находятся всего несколько медработников, которые готовы принять только в экстренных случаях. Какие именно случаи относятся к экстренным, собеседник редакции не знает.

— До регистратуры дозвониться невозможно, — говорит Денис. — Насколько знаю, из 20 терапевтов остались 2 на всю поликлинику. Без помощи сегодня микрорайоны Западный, Чистая Слобода.

Как сообщил редакции один из сотрудников медучреждения, поликлиника в настоящее время работает в экстренном режиме, принимая в основном только пациентов с неотложными состояниями и диагнозами «ОРВИ», «пневмония» и «ковид».

— Остальные случаи в небольшом количестве, — сообщает работник медучреждения. — Все как у всех поликлиник города.

Впрочем, по словам собеседника издания, сейчас ситуация легче, чем была 2 недели назад.

— Тогда тройная или даже четвертная нагрузка на врача была, так как узких специалистов сняли с планового приема и перевели на ковидных пациентов и на телефонные консультации, — говорит медработник. — Легче стало из-за того, что эти специалисты взяли на себя часть нагрузки терапевтов. Но когда возобновится плановый прием, пока неизвестно.

Как сообщил в комментарии редакции депутат заксобрания от Ленинского района Яков Новоселов, проблемы с нехваткой персонала в медучреждении были и в «доковидный» период. И это проблема, по мнению депутата, не одной отдельно взятой поликлиники.

— Специалистов не хватало и до эпидемии, — сообщает депутат. — Это результат политики оптимизации, сокращения лечебных кабинетов. Такое наблюдается во многих медучреждениях.

Редакция направила официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Напомним, что в конце октября глава регионального минздрава Константин Хальзов, выступая перед депутатами горсовета Новосибирска, заявлял о том, что «в медицинском полку» прибыло. Так, по словам министра, в Новосибирске созданы 188 спецбригад, которые работают в первичном звене с вызовами на домах, организовывают осмотры пациентов и амбулаторное лечение, в том числе по ОРВИ. С 19 октября для обслуживания выездов медиков поликлиник дополнительно выделяются 75 такси, а при необходимости их количество можно довести до 100. С 25 до 39 увеличено количество спецбригад скорой медпомощи, с 10-14 до 20-22 — количество операторов колцентра «03». На сервисе «124» работают 39 консультантов. Средний срок ожидания ответа скорой сегодня составляет 3 минуты, оператора «112» — 1-2 минуты.

Фото: pixabay.com, автор- Sozavisimost