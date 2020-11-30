Штраф за высокое искусство

Первому вице-губернатору Новосибирской области Юрию Петухову поручено разобраться с нарушителями ограничительных мер из числа ответственных лиц областной филармонии и Министерства культуры. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания. Поводом для этого послужило прошедшее на минувшей неделе в филармонии массовое мероприятие для любителей искусства и высокой моды.

— Мероприятие прошло не только с грубым нарушением всех требований, но и с демонстративным выкладыванием фото в соцсети, — пояснил губернатор. — Нами проведена проверка. Мы не будем нагружать суды, а сами привлечем виновных к ответственности.

Напомним, 24 ноября в Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоялась торжественная церемония вручения деятелям культуры Новосибирской области премии «Короли изящных искусств». Министр культуры Наталья Ярославцева разместила в своем аккаунте в соцсети фотографии, где было видно множество гостей. Большая часть участников мероприятия была без масок и не соблюдала социальную дистанцию. Это мероприятие вызвало много возмущений в соцсетях.

Всего за минувшую неделю по результатам проверок по линии ГУ МВД Новосибирской области висение с управлением Роспотребнадзора в регионе выявлены 13 фактов административных нарушений эпидемиологического режима.

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