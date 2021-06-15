Минфин РФ не согласился с суммой ущерба, нанесенного бердским бизнесменам

Суд Октябрьского района заслушал позиции сторон по гражданскому делу Николая Шамаля и Михаила Мурашова к Минфину РФ. Как следует из материалов дела, ответчик не согласен с озвученной истцами суммой компенсаций моральных страданий. Об этом сообщает судебная пресс-служба.

— Представителем Министерства финансов РФ при отсутствии возражений относительно права истцов на возмещение морального вреда заявлено о несогласии с суммами заявленной компенсации, — говорится в сообщении. — Представителем ответчика указано о чрезмерно большом размере компенсации, не отвечающем принципу разумности. В связи с ходатайством представителя истцов, истребованием дополнительных доказательств судебные заседания отложены на 23.06.2021г.

Напомним, что ранее истцы заявляли о компенсации моральных страданий, полученных в ходе возбуждения и расследования в отношении них уголовного дела на общую сумму более 5 млн руб. Дело по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, Мурашов и Шамаль путем подделки документов завладели правом на помещения общей стоимостью более 130 млн рублей, принадлежащих известному бердскому застройщику Виктору Голубеву, с которым у них был заключён договор совместной деятельности и по которому они должны были построить несколько многоэтажных домов. Как сообщала прокуратура, действия Шамаля и Мурашова повлекли за собой банкротство ООО «Бердск-Инвест», причинение крупного ущерба указанной организации в размере 47,3 млн рублей, подрыв ее деловой репутации, увеличение кредиторской задолженности.

В 2017 году Бердский городской суд исключил из дела была «банкротную» составляющую, а по эпизодам «мошенничество» подозреваемых оправдали. Их и потерпевшего Виктора Голубева апелляционные жалобы, направленные в Новосибирский областной суд, остались без изменения. Решение суда вступило в силу в 2018 году.