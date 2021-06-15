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Роскошь и комфорт нового GLE купе

  • 15/06/2021, 15:42
bazovaya
Художник Игорь Вечерский — почитатель автомобилей марки Mercedes-Benz, вместе с Infopro54 он решил протестировать новый внедорожник GLE 350d 4MATIC купе.

Автомобиль 2021 модельного года представлен в сегменте, где наблюдается жесточайшая конкуренция — особенно среди внедорожников немецкого производства. Чем вызван интерес новосибирских автомобилистов именно к этой модели? Чтобы ответить на этот вопрос, испытаем новый GLE купе.

Мы обратились в дилерский центр «СТС-автомобили», где нам для тест-драйва был предоставлен полноприводный Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC купе, оснащенный 3-литровым дизельным 6-цилиндровым двигателем мощностью 249 л.с. и 9-ступенчатой АКПП. Кузов — черный обсидиан металлик.

Внешность

Новый GLE купе сразу привлекает к себе внимание, выглядит очень эффектно, в трендах высокой автомобильной моды — он элегантен и спортивен. Впечатляет фронтальная часть: новая решетка радиатора выполнена в форме сверкающего хромированного бриллианта.

Наклоненное лобовое стекло создает образ динамичного авто, готового к ускорению в любой момент. Мускулистый дизайн придает купе GLE облик, говорящий о мощи и готовности к прыжку.

Сзади светодиодные фары разбиты на сегменты, они стали больше по площади. По краям расположены дополнительные светоотражающие элементы, а внизу видны трапециевидные патрубки выхлопной системы в хромированной окантовке.

Интерьер

Внутри — роскошь и комфорт. Здесь только натуральная кожа, отличный пластик, металл, дерево — все очень качественное и приятное на ощупь.

Спортивные сиденья обеспечивают водителю и переднему пассажиру надежную боковую поддержку во время динамичной езды.

— Настройки кресла интуитивно понятны, предсказуемы, поэтому водительское кресло я достаточно быстро и просто настроил под себя, — делится впечатлениями Игорь.

Комфортно и пассажирам, сидящим сзади — теперь здесь ощутимо больший простор. Для ног прибавились 64 мм, прирост в высоту составил 35 мм, а на уровне плеч — 21 мм. И да — в новом GLE купе увеличен объем багажника.

Элегантная приборная панель с широкоформатным дисплеем диагональю 12,3 дюйма сразу привлекает внимание. Она покоряет: можно выбирать между четырьмя стилями индикации, пользоваться системой навигации с помощью функции дополненной реальности MBUX и изменять индикацию приборов по своему усмотрению.

Движение

Дилерский центр удобно расположен рядом с трассой, где можно испытать автомобиль на самых разных скоростных режимах.

Игорь довольно быстро освоился с системой управления и сразу решил «зажечь». А все дело в том, что можно услышать о «невероятной спортивной харизме GLE купе», а можно сделать  kick down — и мощный внедорожник мгновенно набирает скорость — 6,6 секунды до 100 км/ч.

Автомобиль демонстрирует отличный запас устойчивости на высоких скоростях, идеально заходит в повороты, крепко держит траекторию, чутко реагирует на каждое движение руля.

Подвеска E‑ABC полностью подавляет раскачку: при старте и торможении нет клевков, а в поворотах система хорошо компенсирует крены.

При этом уровень акустического комфорта очень высок. Мотор надежно приглушен, ветра не слышно, при съезде на обочину чуть доносится легкий гул от шин. Выбоины и даже «лежачих полицейских» подвеска «растворяет» без остатка.

Новый GLE купе оснащен самым современным пакетом безопасности. Электронные помощники возьмут на себя ответственность при необходимости коррекции скорости, помощи в рулевом управлении, старте, движении в пробке и даже при возникновении риска аварии.

Отдельная, но важная тема жизни автомобилиста в мегаполисе — парковка. В этом плане с GLE купе проблем не будет. Парковочный пакет, включающий круговую камеру, обеспечивает визуализацию картинки вокруг и виртуальный вид сверху, упрощает процессы поиска свободного места, въезда на парковку и выезда с нее.

И тут мы снова напомним о приборной панели. Тестируемый нами автомобиль был оснащен системой дополненной реальности MBUX. Очень удобная штука! Внешние датчики считывают информацию о дорожных знаках, используют данные навигационной системы и текущую обстановку с камер. Все это синтезируется в максимально подробную картину на большом дисплее, упрощающую поездку. Без волнений, нервов и лишних километров вы доберетесь в пункт назначения.

Не забудем и о важном факторе сетевой интеграции. В автомобиле  есть практически все для максимально качественного коннекта со смартфоном его владельца. Можно заряжать телефон без кабеля и открывать телефонные приложения с сенсорного экрана мультимедийной системы, без проблем запустить музыку.

Фото Вечерский круглое Игорь Вечерский: 

— Я получил очень приятные ощущения от управления этим автомобилем. Он обладает прекрасной эргономикой и прекрасной управляемостью. Радует качество отделки материалов в салоне. А также обзор и технологические новинки, которые помогают водителю в различных ситуациях и способствуют более комфортному, безопасному вождению. В целом автомобиль прекрасно подходит для длительных поездок и нахождения за рулем продолжительный промежуток времени — будь то городские условия, или трасса. Достаточно просторный салон, машина располагает к комфортной езде, помогает поднять настроение и снять стресс.

Фото редакции и СТС-автомобили

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : СТС Мерседес купе авто GLE


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