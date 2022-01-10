Минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 15%

Как сообщает Content Review, минимальный пакетный тариф на мобильную связь подешевел на 15%, до уровня 2017 года, составив 278 руб. Это произошло благодаря ребалансировке тарифов операторами в результате изымания из тарифных линеек предложений с безлимитным мобильным интернетом. Регионами с самой дешевой связью стали Москва, Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и другие. С самой дорогой — Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан.

Во втором полугодии 2021 года можно выделить два важнейших для рынка события: перевод тарифов с безлимитным интернетом из средней в высокую ценовую категорию и запуск двумя операторами федеральных доступных пакетных тарифов с единой абонентской платой для всех регионов.

Осенью все федеральные операторы вывели из своих тарифных линеек тарифы средней ценовой категории с безлимитным мобильным интернетом. Сделано это было по следующим причинам:

— чрезмерная нагрузка на мобильные сети, создаваемая небольшой частью абонентов, использующих SIM-карты с тарифами для смартфонов в сетевых устройствах (модемы, роутеры, усилители сигнала), в том числе программно модифицированных;

— снижение рентабельности тарифов с безлимитным мобильным интернетом, что не позволяло увеличивать тарифную линейку с разным ценовым предложением и наполнением услугами (мобильная связь, подписки на интернет-кинотеатры и проч.).

Вместе с выводом из линеек недорогих тарифов с безлимитным интернетом, операторы оставили неизменными тарифы с безлимитным интернетом для сетевых устройств, увеличили пакеты интернет-трафика в остальных тарифах, а также оставили дополнительные тарифные опции, позволяющие получить нетарифицируемый трафик при доступе к группам сервисов – мессенджерам, социальным сетям и т.д.

В декабре операторы Tele2 и МТС запустили максимально доступные федеральные тарифы, включающие в себя большие (десятки гигабайт) пакеты интернет-трафика. Это позволило увеличить доступность мобильной связи во всех регионах. Оператор «МегаФон» ввел в свою линейку тариф «Минимальный», а оператор «Билайн» продвигал свой тариф, запущенный ещё в ходе ребрендинга компании.

Стоит отметить запуск оператором Tele2 полноценного конвергентного тарифа, предлагающего помимо мобильной связи доступ к проводному домашнему интернету и платному ТВ. Тариф был запущен в партнёрстве с оператором «Ростелеком» (в прошлом «Ростелеком» предлагал конвергентный тариф, но на базе собственного MVNO).