Рекламодателям

ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой

  • 10/01/2022, 14:37
Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ банка, ВТБ принял решение сохранить условия по льготным кредитам.

Новости компанийСемьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке — 0,1%.

С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п.п. как для готового, так и строящегося жилья. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения. Условия в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

«Приоритетной задачей ВТБ является адресная поддержка населения. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, в рамках нового раунда повышения ставок мы решили не менять условия для участников госпрограмм. В ситуации, когда ипотечные ставки достигли двузначных значений, считаем важнейшей социальной задачей сохранение ставок по льготным программам для улучшения качества жизни российских семей. Поэтому особенно важно заранее принять решение о модернизации госипотеки в этом году для поддержки социально значимых категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов. На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года», – прокомментировал член правления ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2021 года банк выдал рекордный объем жилищных кредитов: клиенты оформили около 300 тысяч кредитов более чем на 1 трлн рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил свыше 20%. По итогам всего 2021 г. продажи ипотеки впервые в истории доведены ВТБ до 1,1 трлн рублей.

Банк намеренно сохранил ставки по ипотеке в рамках базовых программ без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность своим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент «высокого сезона». В декабре ВТБ оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в истории банка.

1 366

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы недвижимость ипотека ВТБ


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Модульное здание аэропорта «Диксон» в Красноярском крае горело более 12 часов

10/01/2022, 17:53

Ушел из жизни Анатолий Квашнин

07/01/2022, 21:00

Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

29/12/2021, 18:50

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

За новогодние праздники регоператор получил 304 жалобы на вывоз мусора

10/01/2022, 18:25

Муниципальное предприятие обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

10/01/2022, 17:18

В Новосибирске пересмотрели программу социального контракта

10/01/2022, 17:13

Экс-прокурора не выпускают из СИЗО

10/01/2022, 17:08
Популярное

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 15%

10/01/2022, 16:13

Каждого россиянина ежегодно грабят на миллион рублей

10/01/2022, 13:42

В феврале увеличится размер разового пособия на новорожденного

10/01/2022, 10:57

Когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года

10/01/2022, 10:20

Неврологическое заболевание ишиас (воспаление седалищного нерва)

10/01/2022, 09:00

Иван-чай. Польза продукта. Как правильно заваривать и употреблять

09/01/2022, 14:37

Где в квартире можно спрятать деньги, чтобы их не нашли воры

08/01/2022, 16:26
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Новости компаний

В Банке «Левобережный» состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе «День рубля»

30/12/2021, 17:00

РСХБ организовал в Новосибирском ГАУ дегустацию фермерских продуктов в рамках «Вкусной пятницы»

30/12/2021, 16:15

В Новосибирской области завершился четвертый поток проекта Россельхозбанка «Школа фермера»

30/12/2021, 16:00

Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Лучшие в России – Компании и Персоны года» в номинации «Медийный банк»

30/12/2021, 15:45

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Казахстана

В Казахстане задержаны более 200 человек в ходе незаконных акций

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Семь крупнейших уральских компаний ФАС признала виновными в картельном сговоре на 2,7 млрд рублей

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Какие «новогодние» несчастные случаи и травмы страховщики не будут оплачивать?

К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки

На каких акциях в 2021 году инвесторы заработали больше всего?

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

новости Новосибирска

На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

МегаФон назвал самые любимые праздники новосибирцев

Агропром

Новости Новосибирска

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Транспорт

новости Новосибирска

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

Медицина

Новости Новосибирской области

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

За новогодние праздники регоператор получил 304 жалобы на вывоз мусора

В Новосибирске пересмотрели программу социального контракта

26 тысяч новосибирцев начали год с поиска новой работы

Масштабные планы новосибирской «Опоры России»

Летом 2022 года в Новосибирском зоопарке откроются новые вольеры для медведей

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска