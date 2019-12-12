Минимум документов для получения страхового возмещения

Клиенты, заключившие в банке договора коллективного страхования, могут оформить дополнительную услугу «Подготовка документов для получения страхового возмещения», что позволит предоставить в банк минимальный пакет документов для выплаты возмещения от страховой компании.

Все недостающие документы банк запросит самостоятельно, сформирует необходимый пакет, проконтролирует своевременное принятие решения от страховой компании, а также сообщит клиенту о положительном или отрицательном решении по возмещению.

В случае отказа, по просьбе заявителя банк составит претензию и направит её в страховую компанию. Это значительно сэкономит время клиента и ускорит процесс получения денежного возмещения при наступлении страхового случая.

Оформить услугу можно, обратившись в любое отделение банка.

Подробные условия по услуге можно уточнить на сайте или по телефону 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка