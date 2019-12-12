Vsemayki запустили благотворительную распродажу в новосибирском пёсокафе

В новосибирском пёсокафе Dog House ( Советская 8) открылась благотворительная новогодняя распродажа, организованная совместно с интернет-магазином Vsemayki.ru, сообщили в пресс-службе компании. Магазин передал в пёсокафе больше 200 своих вещей, чтобы собрать деньги на лечение и содержание бездомных животных.

Отмечается, что все вещи в единственном экземпляре, много товаров с новогодними принтами, цены небольшие: кружка 100 рублей, футболка — 250, рюкзак — 500. Так что в выходные новосибирцы могут закупиться подарками на новый год и заодно сделать доброе дело.

— Добрая акция будет идти в пёсокафе до конца декабря, вещи на вешалках будут постепенно пополняться: кафе небольшое, так что выставить все товары нет возможности, — уточнили организаторы акции.

Dog House — первое российское пёсокафе, открылось в Новосибирске 1, 5 года назад. За это время помогли найти дом 27 собакам, сейчас своих хозяев ждут 7 животных. Познакомиться с ними можно каждый день с 12 до 21ч. Все они вылечены, социализированы и минимально дрессированы: например, могут дать лапу, сделать «зайку» или сесть по команде.

В пёсокафе живут собаки, у которых нет хозяев. Их подобрали на улице, вылечили и теперь они ищут своих хозяев. У всех собак разные характеры: кто-то игривый, кто-то особо ласковый, кто-то любит спать большую часть дня. У каждой своя драматичная история, хотя о ней сложно догадаться, когда они подставляют гостям свое пузо для поглаживаний.

Это вторая совместная распродажа пёсокафе и Vsemayki: первая акция прошла в августе, тогда удалось собрать 52 тысячи рублей. На эти деньги вылечили лапы псу Грэю, помогли собаке Моне, у которой было тяжелое состояние, обновили матрасы в кафе, взамен погрызенных животными, и на остаток купили два мешка корма.

Фото предоставлены пресс-службой Vsemayki