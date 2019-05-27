Минкультуры РФ поддержит ремонт Новосибирского городского драматического театра

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в ходе поездки в Новосибирск пообещал, что Минкультуры готово поддержать ремонт Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в феврале 2016 года театр получил в оперативное управление здание бывшего кинотеатра «Пионер». В настоящее время получены положительные заключения государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Губернатор Андрей Травников обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой найти решение и выделить средства для ремонта здания и оборудования зала. Со своей стороны, Новосибирская область, совместно с городом Новосибирском, готовы к реализации этого проекта.

— Конечно, мы готовы подержать. Тем более — Год театра. А в Год театра отказывать театру нельзя, — заверил Владимир Мединский.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области