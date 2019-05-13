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Как проявляется рак поджелудочной железы – первые настораживающие симптомы

  • 13/05/2019, 09:00
Зачастую мы не обращаем внимания на проблемы с пищеварением до того момента, пока они не становятся необратимыми

проблемы с пищеварениемОнкология коварна и легко маскируется под другие болезни. Так, симптомы при раке поджелудочной железы (РПЖ) на первой стадии могут отсутствовать вовсе либо напоминать язву, гастрит, гастродуоденит, патологии желчного пузыря и другие проблемы ЖКТ.

Очень важно своевременно обращаться к специалистам, чтобы исключить болезнь или выявить ее на ранней стадии, когда она эффективно поддается терапии. Подробную информацию о лечении рака поджелудочной железы вы найдете на сайте Bookimed (18+). Ниже мы остановимся на первых звоночках, которые сигнализируют о развитии недуга.

Первые симптомы при раке поджелудочной железы

Механическая желтуха

Пожелтение кожных покровов и склер глаз — главный признак заболевания, который наблюдается у 90% пациентов с раком поджелудочной. Другие проявления — темная моча, кал светлого цвета, зуд кожи. Желтуха появляется из-за увеличения желчного пузыря и сдавления желчного протока.

Боли в эпигастрии

Не связанные с приемом пищи, чаще усиливающиеся по ночам. Локализуются в зависимости от места образования опухоли. Если поражена головка поджелудочной железы, болевые ощущения возникают в правом подреберье, около пупка; если опухоль образовалась в теле и хвосте, отдают в поясницу и межлопаточную область. Могут стихать или становиться сильнее при движении.

Значительная потеря веса при хорошем аппетите

Причиной являются жировые испражнения. Вместе с калом у человека выделяется повышенное количество жирных кислот и нейтрального жира из-за нарушения внешнесекреторной функции органа. На аппетите это никак не отражается.

пищеварение с пищеварением

Сбои в работе ЖКТ

Регулярная тошнота, рвота съеденным несколько часов назад или кашицеобразной массой («кофейной гущей»), отрыжка с тухлым привкусом. В этот же список входят запор и диарея. Симптомы развиваются из-за сдавливания желудка и двенадцатиперстной кишки тканями опухоли и недостаточного поступления желчи и ферментов в просвет кишечника. К ним присоединяются чувство тяжести, ощущение переполненного желудка даже при незначительном объеме съеденной пищи. Такие признаки наблюдаются в половине случаев РПЖ.

Перечисленные выше недомогания, как правило, дополняются отвращением к мясной, жирной пище, нарушениями сна, синдромом Труссо (мигрирующим тромбозом периферических вен).

Изменения в анализах крови

Анемия, лейкопения, тромбоцитопения в биохимических исследованиях, обнаруженные на регулярном медицинском осмотре, – повод для детального обследования организма.

Развитие лже-диабета

РПЖ очень часто маскируется под сахарный диабет. Пациенты жалуются на постоянную жажду, кожный зуд и сухость слизистых оболочек. Это происходит при разрушении инсулин-продуцирующих островков органа.

К сожалению, РПЖ на ранней стадии диагностируется лишь в 20% случаев. Именно это коварное заболевание стало причиной смерти основателя Apple Стива Джобса, оперного певца Зураба Соткилавы и актера Алана Рикмана. Встречается болезнь преимущественно у людей старше 70 лет, в каждом четвертом случае опухоль развивается в головке железы.

Фото: пресс-служба компании

Возраст 18+

 

 

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