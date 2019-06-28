Минобразования напомнило о недопустимости незаконных сборов денег в образовательных учреждениях

— Любые попытки незаконного сбора денег с родителей в школах и детских садах должны строго пресекаться. Этот вопрос стоит на строгом контроле в министерстве, мы проводим работу с органами местного самоуправления, с руководителями образовательных организаций. Права и законные интересы на получение бесплатного образования должны четко соблюдаться, — приводит слова министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука пресс-служба регионального правительства.

Для дополнительного информирования о недопустимости подобных действий министерством образования Новосибирской области в ближайшее время планируется провести тематические совещания и другие профилактические мероприятия.

Напомним, на этой неделе в СМИ появились сообщения о поборах в одной из школ Новосибирска за перевод учеников в 10 класс.Министерство образования Новосибирской области напоминает о недопустимости незаконных сборов денежных средств в школах и детских садах. Подобные происшествия недопустимы, они наказываются увольнениями и другими дисциплинарными взысканиями.

О случаях незаконных денежных сборах в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области можно сообщить по «горячей линии» министерства образования: 223-74-10 (с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00). Также можно обратиться в органы прокуратуры Новосибирской области: телефон дежурного прокурора 210-28-15, круглосуточный телефон «доверия» 223-44-29, электронный адрес «Интернет-приемной»: off@procrf-nso.ru.

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