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Реконструкцию привокзальной площади аэропорта Толмачёво выполнит ООО «ЛМС»

Компания заявила о готовности выполнить работу за 1,1 млрд рублей.
  • 28/06/2019, 14:51
Реконструкцию привокзальной площади аэропорта Толмачёво выполнит ООО «ЛМС»

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») подвел итоги тендера на реконструкцию привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей международного аэропорта. Тендер был объявлен 4 июня 2019 года.

Начальная стоимость контракта была 1,26 млрд руб. Выполнить работы победитель торгов должен до конца 2019 года.

Согласно протоколу, на тендер заявились четыре компании: ООО «АНТ ЯПЫ» (г. Москва), ООО «ЛМС» (Нижегородская область), ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» (г. Москва) и АО «ЕНИГЮН ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.» (г. Москва).   Заявка последней была отклонена комиссией в связи с несвоевременной подачей.

На основании оценки и сопоставления поданных заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки — ООО «ЛМС».

Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади

Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади

— Заключить договор с победителем — ООО «ЛМС», рейтинг привлекательности: 94,34%, — говорится в протоколе торгов.

Победитель тендера снизил цену на 112 млн рублей.

Второе место присвоено ООО «АНТ ЯПЫ» с рейтингом привлекательности 90,40%. Компания готова выполнить работы за 1,229 млн рублей.

Напомним, проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачево» планируется реализовать к 2025-му. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год, к 2025 — до 12,7 млн. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч кв. м.

Фото: Gensa Gensa

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