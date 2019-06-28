Реконструкцию привокзальной площади аэропорта Толмачёво выполнит ООО «ЛМС»

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») подвел итоги тендера на реконструкцию привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей международного аэропорта. Тендер был объявлен 4 июня 2019 года.

Начальная стоимость контракта была 1,26 млрд руб. Выполнить работы победитель торгов должен до конца 2019 года.

Согласно протоколу, на тендер заявились четыре компании: ООО «АНТ ЯПЫ» (г. Москва), ООО «ЛМС» (Нижегородская область), ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» (г. Москва) и АО «ЕНИГЮН ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.» (г. Москва). Заявка последней была отклонена комиссией в связи с несвоевременной подачей.

На основании оценки и сопоставления поданных заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки — ООО «ЛМС».

Победитель тендера снизил цену на 112 млн рублей.

Второе место присвоено ООО «АНТ ЯПЫ» с рейтингом привлекательности 90,40%. Компания готова выполнить работы за 1,229 млн рублей.

Напомним, проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачево» планируется реализовать к 2025-му. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год, к 2025 — до 12,7 млн. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч кв. м.

Фото: Gensa Gensa