Минстрой Новосибирской области ищет подрядчиков для строительства поликлиник в Криводановке и Довольном

На портале госзакупок появились тендеры на поиск подрядчиков для строительства поликлиник в селах Довольное и Криводановка.

Согласно им, из бюджета готовы потратить 505,9 и 313,8 миллионов рублей соответственно. Проектируемое здание доволенской поликлиники предназначено для размещения взрослого отделения на 230 посещений в смену с дневным стационаром на 12 мест и детского отделения на 120 посещений в смену. Проект криводановской поликлиники включает детское отделение на 100 п/см., взрослое отделение на 200 п/см., женскую консультацию, отделение восстановительного лечения и дневной стационар на 6 мест. Мощность поликлиники рассчитана на 300 посещений в смену.

Конкурс объявлен 26 апреля, а подача заявок на строительство в Довольном – до 13 мая, в Криводановке – до 12 мая текущего года. Спустя несколько дней выберут победителей, которые должны будут выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту.