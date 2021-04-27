«Ростелеком» в Новосибирске поддержал чемпионат России по фехтованию

В мероприятии участвовали сильнейшие спортсмены из сорока регионов России, которые набирали очки в олимпийский квалификационный рейтинг.

Специально для соревнований провайдер расширил каналы связи и предоставил доступ в интернет на скорости до 300 Мбит/с. Благодаря этому онлайн-трансляции сражений прошли без сбоев, а участники и зрители чемпионата могли оперативно делиться фотографиями и видео в социальных сетях.

«Мы не первый год сотрудничаем с Сибирским региональным центром фехтования, в котором проходят соревнования как регионального, так и всероссийского уровня. Понятно, что для мероприятий такого масштаба нужна надежная связь, которую как раз и может обеспечить инфраструктура “Ростелекома”. Оптические сети позволяют масштабировать сервис и оперативно решать конкретные задачи клиента», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Спортсмены разыграли медали по трем видам оружия — сабля, шпага и рапира. Новосибирскую область представляли семь спортсменов. Золотые медали в копилку региона принесли Любовь Шутова (шпага) и София Позднякова (сабля). Как говорили участники состязаний, победить им в том числе помогла привычная обстановка домашнего зала.