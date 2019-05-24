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Минстрой призвал дольщиков ГК ПТК-30 сотрудничать со следственными органами

Без выявления полного круга пострадавших лиц и установление полной суммы причиненного ущерба следствие не может быть закончено.
  • 24/05/2019, 11:07
Минстрой призвал дольщиков ГК ПТК-30 сотрудничать со следственными органами

В настоящее время СУ УМВД России по городу Новосибирску продолжается расследование уголовного дела в отношении ряда руководителей и должностных лиц ГК ПТК-30, обвиняемых в совершении хищения путем мошенничества денежных средств граждан, вложивших денежные средства в строительство и приобретение квартир в жилых комплексах «Деловой квартал», «Ваш выбор», «Радуга», «Времена года», «Комфорт» на территории города Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Отмечается, что для расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Органами предварительного следствия допрошен значительный круг лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу.

— Вместе с тем, имеется и значительный круг граждан, с которыми органы следствия не могут связаться и провести необходимые следственные действия, что затрудняет установление полной картины совершенных противоправных деяний и установлению окончательной суммы причиненного материального ущерба, — говорится в сообщении.

В связи с этим министерство убедительно призывает граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, входящих в состав ГК ПТК-30 и вложивших свои денежные средства в строительство жилых домов, связаться с членами следственно-оперативной группы по телефонам (383) 232-81-09, 232-81-11 и 232-81-13 для проведения необходимых следственных действий.

В минстрое подчеркнули, что иногородние граждане могут по указанным номерам телефона сообщить следствию адрес своего жительства (местонахождения) для их последующего допроса по месту их фактического нахождения без необходимости выезда в г. Новосибирск.

Министерство призывает к активному сотрудничеству с органами следствия, поскольку установление объективной картины, выявление полного круга пострадавших лиц и установление полной суммы причиненного ущерба является обязательным элементом доказывания по уголовному делу и без их установления следствие не может быть закончено.

Фото: из группы Дольщики ПТК-30 Новосибирск

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