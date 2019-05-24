Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

— Президентом России поставлена задача по развитию инфраструктуры и формированию транспортно-логистических центров на территории России для существенного ускорения движения контейнерных грузов и увеличения экспорта продукции, — напомнил на профильной конференции в рамках VIII Международного транспортного форума президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов.
В частности, в рамках федерального проекта «Транспортно-логистические центры» к 2024 году в регионах планируется создать сеть ТЛЦ суммарной мощностью не менее 51,6 млн тонн. Скорость товародвижения на ж/д транспорте к 2024 году должна вырасти до 440 км в сутки, в том числе за счет организации регулярного (по пассажирскому принципу) скоростного грузового и интермодального сообщения на территории страны и т.д. На первом этапе сеть будет состоять из 11 ТЛЦ.
— Пока Новосибирск в списке «пилотов» присутствует. В первом варианте был Красноярск. Однако Минтранс РФ пересмотрел свою точку зрения, оценив транспортные потоки и экономическую привлекательность нашего региона, — сообщил Максимов. — В перспективе обкатанные на «пилотах» технологии будут транслироваться на всю сеть.
В типовую структуру ТЛЦ, определенную ФКУ «Ространсмодернизация» входят: контейнерный терминал (20, 40, 45 F, танк-контейнеры), контрейлерный терминал, терминал крупногабаритных и тяжеловесных грузов (лесоматериалы, металл, строительные конструкции), терминал тарно-штучных или генеральных грузов, таможенный терминал, включая таможенный пост и склады временного хранения, универсальные складские комплексы и деловой центр.
— Этот набор в ТЛЦ не обязательно будет строить один инвестор. В реализации проекта могут принять участие несколько компаний. Главное, чтобы объекты были на прилегающих площадках. Предусматривается, что на проект может привлекаться федеральное и региональное финансирование, особенно если речь идет об инфраструктуре: автодорогах, ветках железнодорожного транспорта и т.д., — пояснил Сергей Максимов.
Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов рассказал, что представители «Ространсмодернизации» уже приезжали в Новосибирск и изучали несколько потенциальных площадок для размещения ТЛЦ: терминал «Евросиб-Терминал-Новосибирск», «Клещиха» ПАО «ТрансКонтейнер», площадку ОАО «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и т.д.
По его словам, ориентировочно «Ространсмодернизация» планирует принять решение до конца июня. Ранее он сообщал, что при выходе на полную мощность ТЛЦ в Промышленно-логистическом парке будет обеспечивать в два раза больше перевозки грузов, чем «Клещиха».
— Сегодня темпы роста контейнерных перевозок, которые мы наблюдаем, таковы, что мы понимаем, скорее всего, «Клещиха» в ближайшее время не сможет справляться с растущими объемами. Поэтому в перспективе у нас — строительство пятой площадки, — говорит он. — Кроме того, мы видим большие пробки на подъезде к «Клещихе», поэтому совместно с администрацией области работаем над проектом по созданию второго выезда с терминала на ул. Титова и далее с возможной путепроводной развязкой на ул. Станционной.
По его наблюдениям, транзитные перевозки в 2018 году выросли на 35%, и эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе.
Сергей Максимов сообщил, что планы по развитию есть и у «Евросиб-Терминал-Новосибирск». Сейчас компания управляет складским и логистическим комплексом, вагонным парком (около 14 тысяч единиц), а также контейнерным терминалом в Новосибирске.
— К 2019 году емкость контейнерной площадки компании должна вырасти на 1800 TEU — до 5000 TEU, перерабатывающая способность составит 120 тысяч TEU/год. Плюс компания запланировала обновление парка перегрузочной техники, — говорит Максимов. — К 2021 году емкость контейнерного терминала «Евросиб» составит 9500 TEU, перерабатывающая способность — 250 TEU/год. На терминале планируется внедрение TOS-системы Solvo. В перспективе не исключено, что там может сформироваться еще один промышленно-логистический парк.
По словам Максимова, в целом в 2018 году объем перевезенных грузов транспортом общего пользования в Новосибирской области составил 39,3 млн тонн. На 7 млн больше, чем в 2017 году, и на 11 млн, чем в докризисном 2013.
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