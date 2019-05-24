Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

— Президентом России поставлена задача по развитию инфраструктуры и формированию транспортно-логистических центров на территории России для существенного ускорения движения контейнерных грузов и увеличения экспорта продукции, — напомнил на профильной конференции в рамках VIII Международного транспортного форума президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов.

В частности, в рамках федерального проекта «Транспортно-логистические центры» к 2024 году в регионах планируется создать сеть ТЛЦ суммарной мощностью не менее 51,6 млн тонн. Скорость товародвижения на ж/д транспорте к 2024 году должна вырасти до 440 км в сутки, в том числе за счет организации регулярного (по пассажирскому принципу) скоростного грузового и интермодального сообщения на территории страны и т.д. На первом этапе сеть будет состоять из 11 ТЛЦ.

— Пока Новосибирск в списке «пилотов» присутствует. В первом варианте был Красноярск. Однако Минтранс РФ пересмотрел свою точку зрения, оценив транспортные потоки и экономическую привлекательность нашего региона, — сообщил Максимов. — В перспективе обкатанные на «пилотах» технологии будут транслироваться на всю сеть.

В типовую структуру ТЛЦ, определенную ФКУ «Ространсмодернизация» входят: контейнерный терминал (20, 40, 45 F, танк-контейнеры), контрейлерный терминал, терминал крупногабаритных и тяжеловесных грузов (лесоматериалы, металл, строительные конструкции), терминал тарно-штучных или генеральных грузов, таможенный терминал, включая таможенный пост и склады временного хранения, универсальные складские комплексы и деловой центр.

— Этот набор в ТЛЦ не обязательно будет строить один инвестор. В реализации проекта могут принять участие несколько компаний. Главное, чтобы объекты были на прилегающих площадках. Предусматривается, что на проект может привлекаться федеральное и региональное финансирование, особенно если речь идет об инфраструктуре: автодорогах, ветках железнодорожного транспорта и т.д., — пояснил Сергей Максимов.

Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов рассказал, что представители «Ространсмодернизации» уже приезжали в Новосибирск и изучали несколько потенциальных площадок для размещения ТЛЦ: терминал «Евросиб-Терминал-Новосибирск», «Клещиха» ПАО «ТрансКонтейнер», площадку ОАО «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и т.д.

По его словам, ориентировочно «Ространсмодернизация» планирует принять решение до конца июня. Ранее он сообщал, что при выходе на полную мощность ТЛЦ в Промышленно-логистическом парке будет обеспечивать в два раза больше перевозки грузов, чем «Клещиха».

— Сегодня темпы роста контейнерных перевозок, которые мы наблюдаем, таковы, что мы понимаем, скорее всего, «Клещиха» в ближайшее время не сможет справляться с растущими объемами. Поэтому в перспективе у нас — строительство пятой площадки, — говорит он. — Кроме того, мы видим большие пробки на подъезде к «Клещихе», поэтому совместно с администрацией области работаем над проектом по созданию второго выезда с терминала на ул. Титова и далее с возможной путепроводной развязкой на ул. Станционной.

Директор по маркетингу и тарифной политике ПАО «Трансконтейнер» Виктор Жуков прямо планы компании по поводу ТЛЦ не прокомментировал. Однако, выступая на конференции, он отметил, что уже много лет назад на «Клещихе» была вся необходимая инфраструктура, которая прописана в требованиях «Ространсмодернизации», за исключением делового центра (в его современном понимании). Он напомнил, что в прошлом году компания запустила четвертую контейнерную площадку.

По его наблюдениям, транзитные перевозки в 2018 году выросли на 35%, и эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе.

Сергей Максимов сообщил, что планы по развитию есть и у «Евросиб-Терминал-Новосибирск». Сейчас компания управляет складским и логистическим комплексом, вагонным парком (около 14 тысяч единиц), а также контейнерным терминалом в Новосибирске.

— К 2019 году емкость контейнерной площадки компании должна вырасти на 1800 TEU — до 5000 TEU, перерабатывающая способность составит 120 тысяч TEU/год. Плюс компания запланировала обновление парка перегрузочной техники, — говорит Максимов. — К 2021 году емкость контейнерного терминала «Евросиб» составит 9500 TEU, перерабатывающая способность — 250 TEU/год. На терминале планируется внедрение TOS-системы Solvo. В перспективе не исключено, что там может сформироваться еще один промышленно-логистический парк.

По словам Максимова, в целом в 2018 году объем перевезенных грузов транспортом общего пользования в Новосибирской области составил 39,3 млн тонн. На 7 млн больше, чем в 2017 году, и на 11 млн, чем в докризисном 2013.

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