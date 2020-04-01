Мир вступает в полосу неопределенности

— Вне сомнения, сейчас мы находимся в состоянии легкого шока: настолько неожиданно прозвучало предложение президента РФ о дополнительных выходных днях. Ведь в Зауралье и нашем регионе, в частности, выявлено несущественное число заболевших. Образовательные учреждения уже находятся на дистанционном режиме работы, ряд компаний отправили целые подразделения сотрудников на удаленную работу. Поэтому у большей части населения формировалось мнение о излишней нервозности СМИ и искусственном характере панических настроений.

Но последние данные об увеличении прироста заболевших, появление известных имен среди зараженных и, главное, то, что решение о каникулах президент принял после посещения специализированной больницы, произвели сильное впечатление. Так, по результатам онлайн-опроса наших студентов, уже более 70% соглашаются, что необходимо ужесточать карантинные меры (в начале вынужденного дистант-обучения — только четверть). Среди молодежи нет паники, у многих есть готовность к ограничению передвижения и понимание, что сейчас-то точно лучше с друзьями встречаться в социальных сетях.

Тем не менее велика доля тех студентов, которые не видят ничего страшного, чтобы продолжать общаться малыми группами, посещать небольшие кафе и бары, участвовать в каких-то мероприятиях, организуемых для хорошо знакомой социальной группы. Срабатывает «я его давно знаю, он никуда не ездил, что может случиться». Кроме того, основной используемой предохранительной мерой называют «частое мытье рук» (92% опрошенных) и около двух третей указывают, что для них это единственный спасительно возможный вариант.

Понятно, что для активного студенческого сообщества очень трудно проводить действенную профилактическую политику, оптимизм молодости берет свое. Опрос показал, что только открытые конкретные факты способны оказывать влияние: прежде всего, это актуальные подробные данные о губительном распространении коронавируса. Полагаю, замалчивание и игнорирование темы как стоп-сигнал сегодня не сработает. Важна и нужна публикация официальной достоверной информации через самые разнообразные СМИ-каналы, неустанная пропаганда самодисциплины и ответственности не только за свое здоровье, но и всех своих близких.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ