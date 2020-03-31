Студентов-медиков мобилизуют, больничные оцифруют

Документооборот в сфере больничных листов и детских пособий будет ускорен и оцифрован. Об этом в ходе брифинга в областном правительстве сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Другой экстренной мерой станет новая кадровая векторизация новосибирских медиков. Так, на паузу будет поставлена ежегодная диспансеризация. Специалистов, которых предполагалось задействовать в ней, перенаправят на экстренные работы по эпидемическому контролю.

— К работе этой также привлечены ординаторы и студенты-шестикурсники медицинского университета, — добавил Сергей Нелюбов. — Они работают и в поликлиниках, и на выездах — с гражданами, находящимися в режиме предписанной самоизоляции. На территории аэропорта «Толмачево» задействованы студенты медицинского колледжа. Все ввозные зарубежные рейсы под двойным санитарным контролем. В аэропорту установлены тепловизоры.

Сергей Нелюбов сообщил, что к противоэпидемическим мерам также привлечен волонтерский корпус:

— Волонтеры работают под эгидой регионального министерства труда и социального развития. Создан единый волонтерский реестр, все волонтеры имеют унифицированную идентификацию — бейджики и удостоверения, подтверждающие статус.

Такая многоуровневая идентификация должна отсечь от процесса лже-волонтеров — криминалитет, желающий воспользоваться доверчивостью и впечатлительностью пожилых новосибирцев.

Как подчеркнул Сергей Нелюбов, в регионе усилена и амбулаторная, и клиническая работа:

— Развернуты дополнительные койки. Плюс еще 712 коек — таков прирост на сегодня. Это 1-я инфекционная больница, детская инфекционная больница. Дополнительные койки будут в 11-й больнице, в больнице №12. На территории госпиталя №2 подготовлен стоместный обсерватор. Решения принимаются в оперативном режиме.

Второй спикер брифинга, управляющий Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Голубков сообщил о новом — дистанционно-цифровом — протоколе выдачи больничных листов.

— Правительственным постановлением №294 утверждены временные правила выдачи и оплаты листков нетрудоспособности для лиц, находящихся на карантине, — сказал Голубков. — Заявления на выдачу таких листков к нам стали поступать с 21 марта, мы быстро отладили взаимодействие с региональным минздравом, три уполномоченные медицинские организации с 22 марта начали такие листки выдавать, а оплата началась с 24-го. По временным правилам заявление можно направлять дистанционно, в электронном виде, а пособие выплачивается в авансовом режиме, частями. Первые семь дней, а другие семь дней — по закрытию листка. Раньше начнем выплачивать пособия лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Те пособия, которые мы должны были выдать до 15 апреля, начнем выплачивать уже завтра и постараемся закрыть вопрос за три-четыре дня. Чтобы у людей, находящихся на карантине, были средства на жизнь. Деньги на все эти выплаты у фонда есть, он свои обязанности выполняет.

Впрочем, как отметил чиновник, традиционный механизм выдачи и оплаты листов нетрудоспособности тоже сохраняется.

Как подчеркнул Сергей Нелюбов, экстренный режим работы — отнюдь не синоним режиму паническому, ибо ситуация, по крайней мере, не ухудшилась.

На территории области по-прежнему девять клинически подтвержденных случаев COVID-19, но два человека из городской инфекционной больницы уже выписаны. Контактный веер всех девяти выявленных больных установлен.

— Сейчас в регионе под медицинским надзором 6397 человек, — сказал Сергей Нелюбов. — За сутки число поднадзорных увеличилось еще на 300. Это, подчеркиваю, не заболевшие, а наблюдаемые — те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. Со ста человек медицинское наблюдение снято. Штаб работает в постоянном режиме, ситуация под контролем. Наш принцип — быть готовым к различным сценариям. Сегодняшнее постановление губернатора направлено на обеспечение мер безопасности жителей. Прогнозы не даем, просто работаем над минимизацией рисков.

ГУВД, как отметили спикеры брифинга, будет осуществлять контрольные функции в рамках своих полномочий. Рейдов и блок-постов на въезде в город пока нет.

По словам Нелюбова, действие сегодняшнего постановления завершается в 24:00 часа 5 апреля и не выйдет за хронологические рамки общероссийских мер.

Сергей Нелюбов напомнил, что у сотрудников предприятий, работающих в карантин, должны быть удостоверения и справки от предприятий. Ситуацию по предприятиям-нарушителям мониторит областной минпромторг.

— Мы полагаемся на самодисциплину граждан, — подчеркнул чиновник. — Рекомендации ГУВД будут. Будет ГУВД реагировать и на сообщения о гражданах, нарушающих режим.

Карательные меры к нарушителям пока не оговорены и не детализированы. Разъяснения, по словам Сергея Нелюбова, должны подоспеть к вечеру сегодняшнего дня.

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