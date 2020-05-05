Многим ли удастся воспользоваться ситуацией форс-мажора?

Верховный суд России опубликовал разъяснение — в каком случае ситуация с распространением коронавирусной инфекции может считаться обстоятельством непреодолимой силы и освобождает от ответственности за неисполнение обязательств.

Елизавета Разина, старший юрист в юрфирме «Ветров и партнеры»:

— Сложно предугадать, как именно развернется ситуация в этом вопросе. Каждый случай индивидуален. Будет иметь значение регион, принятые ограничительные меры, период наступления обстоятельств, их непосредственное влияние на исполнение договора, подготовительные действия к исполнению договора, уведомление контрагента о форс-мажоре. Однозначно, что не все должники смогут прикрыться форс-мажором. Верховный суд дал четкое понимание того, что это не будет универсальной волшебной таблеткой. Отдельно отметив: отсутствие у должника денежных средств, отказ контрагентов от оплаты не являются форс-мажорными обстоятельствами.

Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»:

— Что касается форс-мажора, то ситуация следующая. У нас уже вышло разъяснение Верховного суда РФ, в соответствии с которым признавать обстоятельства форс-мажорными суды будут в каждой конкретной ситуации. Они будут разбираться: повлекли ли наложенные меры/ограничения на невозможность исполнения обязательств, как повлияли и на что. На самом деле форс-мажор может применяться по-разному. В некоторых случаях это должно освободить стороны от исполнения обязательств, а в других — просто станет разрешением не выплачивать штрафы и пени, перенесет сроки исполнения контрактов. Некоторые думают, что если форс-мажор, то все: можно никому не платить, все тебя освобождают от обязательств и ты никому ничего не должен. Это, прежде всего, возможность урегулировать вопрос, отказаться от исполнения контракта, если тебе этот товар не нужен. В данной ситуации считаю позитивным тот факт, что недавно был изменен порядок корректировки госконтрактов, то есть госзаказчики тоже пошли на определенные послабления.

Сейчас суды работают в режиме приема документов, рассмотрения безотлагательных дел, а также тех дел, которые ведутся в упрощенном производстве, или любых дел, по которым стороны заявили о согласии на рассмотрение дела без их участия. Конечно, после завершения самоизоляции у судов будет завал, так как появятся очень много исков.

Что касается споров, связанных с неисполнением договорных обязательств, думаю, что таких споров также будет больше, как и заявлений о взыскании задолженности, исков о банкротстве. Суды будут работать с большой нагрузкой. Возможно, удлинится период рассмотрения дел из-за повышенной загрузки судов. Но я вижу, что сейчас по форс-мажорным ситуациям стороны все-таки предпочитают договариваться.

Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической компании LexProf:

— Я думаю, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в большинстве случаев будет признана форс-мажором и послужит основанием для освобождения от ответственности компаний из сфер экономики, прямо поименованных в постановлениях правительства РФ и правительства Новосибирской области как пострадавших от мероприятий по ограничению распространения COVID-19. В отношении них также более вероятно, что будет применены нормы, позволяющие прекратить обязательство.

Во всех остальных секторах экономики суд станет в каждом конкретном случае рассматривать ситуацию индивидуально. И в этом случае будет оцениваться «добросовестное принятие разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков» (вопрос 7 Обзора ВС РФ от 21.04.2020г.).

Поэтому мы сейчас настоятельно рекомендуем нашим доверителям проявлять добросовестность и предусмотрительность:

— Генпорядчикам — направлять письма в адрес субподрядчиков, поставщиков с целью подтверждения их готовности выдержать первоначальные сроки. Ведь когда заказчик предъявит неустойку за нарушение срока строительства объекта, генподрядчик будет ссылаться на просрочки в цепочках своих соисполнителей. И суд, рассматривая дело, задаст вопрос: «А вы предприняли все меры по своевременной сдаче объекта?».

— Компаниям, терпящим финансовые убытки — обращаться в банки за получением льготного кредитования. Да, механизм пока не заработал, но факт обращения будет учтен судом как добросовестное поведение по предотвращению просрочки обязательства.

— Транспортным компаниям — заранее направлять заказчикам сведения о возможном изменении маршрута следования в связи с особым режимом некоторых территорий.

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