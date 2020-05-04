Роддом №4 Новосибирска: 40 лет на страже здоровья мамы и ребёнка

Данный центр акушерства и гинекологии существует уже почти 40 лет (юбилей состоится в 2021 году), и за эти годы в нем появилось на свет более восьмидесяти тысяч малышей. Кроме того, он работает по направлению улучшения репродуктивного здоровья, с чем успешно справляется.

Услуги и направления деятельности

Новосибирский городской перинатальный центр оказывает высококвалифицированную помощь жителям города и области по нескольким направлениям. В состав медучреждения входят:

родильный блок, операционные;

отделение патологии;

женская консультация;

реанимация новорожденных;

физиологическое отделение;

отделение интенсивной терапии;

педиатрия;

акушерско-обсервационное отделение;

диагностическая лаборатория.

По данным специализированного портала ПроДокторов роддом №4 Новосибирска специализируется на сложных случаях беременности и родов. Например здесь осуществляют ведение рожениц при наличии поздних гестозов, эклампсии, конфликта резус-фактора у матери и ребенка. Также врачи перинатального центра занимаются выхаживанием недоношенных и слабых младенцев, детей с врожденными патологиями и родовыми травмами.

Одной из отличительных особенностей четвертого роддома от остальных является наличие школы подготовки к родам, которая не только эффективно функционирует и помогает будущим мамам подготовиться к рождению ребенка, но и позволяет заблаговременно выявить наличие проблем. Роженицам рассказывают о симптомах различных патологий, которые можно обнаружить на ранних стадиях, что даст возможность провести операцию с наименьшим риском для матери и ребенка.

Диагностика

Перинатальный центр г.Новосибирска имеет отличную диагностическую базу, благодаря чему все проблемные беременности области направляют в основном именно в это учреждение. Среди методов обследования можно выделить следующие:

УЗИ с цветным картированием;

получение допллерометрических изображений;

кардиологическая токография;

прогнозирование методом кардиоспектрального анализа;

полное биохимическое исследование плода.

Данные виды диагностики на сегодняшний день являются передовыми и помогают решить многие проблемы репродукции на ранних стадиях развития плода, что часто предотвращает дальнейшие осложнения. Для этого применяют прогрессивные и безопасные способы лечения, среди которых УФО-крови и дискретный плазмаферез.

В роддоме №4 есть все необходимое оборудование для сложных родов, в том числе для реанимации младенцев, для помощи при операционных кровотечениях. Здесь успешно проходят роды пациенток из группы риска, к которым относят женщин с экстрагенитальными патологиями, отягощенным анамнезом, тяжелыми хроническими заболеваниями внутренних органов, внутриутробной гипоксией плода, аномалиями развития плода, пуповины, расположения плаценты.

По материалам «ПроДокторов — Новосибирск»