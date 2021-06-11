Многофункциональные 4G камеры «Link» от немецкого производителя «Junker» получили множество высоких оценок на международной выставке «IFSEC Philippines» в Филиппинах

Однако именно в его продукции удалось наиболее удачно совместить высокие технические характеристики, удобство эксплуатации и доступную цену.

4G камера – это эффективное автономное средство видеонаблюдения с передачей сигнала по сети мобильного интернета 4G. Данный стандарт связи позволяет передавать видеопоток высокого качества на хорошей скорости без задержек и искажений.

4G камеру можно использовать на отдаленных объектах без коммуникаций, так как для подключения к интернету ей не требуются никакие провода и кабели, а встроенный аккумулятор позволяет долгое время нормально функционировать без подключения к электросети.

Камера также может вести запись видео на карту памяти по запросу пользователя, по расписанию или по срабатыванию встроенного датчика движения. Также современные модели 4G камер поддерживают работу с удаленным облачным хранилищем в интернете. Запись с IP камеры в облако позволяет сохранить невредимыми все записанные материалы, даже если злоумышленники повредили устройство или похитили карту памяти.

У пользователя есть постоянный доступ к записанным на облаке материалам через мобильное приложение на своем смартфоне. Также через приложение можно просматривать изображение с камеры в реальном времени, управлять различными функциями и настройками, регулировать поворотный механизм.

Мощная современная 4G камера станет отличным средством охраны и удаленного мониторинга для дома, дачного участка, склада, офиса, режимного объекта, отдаленных территорий. В ассортименте данного производителя есть как внутренние, так и уличные 4G камеры в прочном герметичном корпусе, готовые исправно работать при любых погодных условиях.

Особенности 4G камер

Протестировав представленные на выставке модели 4G камер, эксперты выделили в них следующие преимущества:

Передача изображения и звука на нескольких каналах беспроводной связи . Камера может использовать не только сеть 4G, но и 3G, если на объекте есть только её покрытие, а также Wi—Fi интернет, если на месте работы устройства есть действующая сеть.

. Камера может использовать не только сеть 4G, но и 3G, если на объекте есть только её покрытие, а также Wi—Fi интернет, если на месте работы устройства есть действующая сеть. Съёмка видео в высоком разрешении . На передаваемом камерой изображении видны самые мелкие детали, поэтому удастся хорошо рассмотреть номера машин, лица людей, мелкие детали ландшафта, многократно увеличивать отдельные участки без сильной потери качества. Записанные видеоролики комфортно просматриваются на большом экране телевизора или широкоформатного монитора.

. На передаваемом камерой изображении видны самые мелкие детали, поэтому удастся хорошо рассмотреть номера машин, лица людей, мелкие детали ландшафта, многократно увеличивать отдельные участки без сильной потери качества. Записанные видеоролики комфортно просматриваются на большом экране телевизора или широкоформатного монитора. Запись и передача качественного звука вместе с видео . Камеры оборудованы встроенными динамиками и микрофоном, что дает возможность слышать все происходящее на контролируемом объекте, а также поговорить с людьми, находящимися поблизости (например, напугать злоумышленником, раздать команды сотрудникам офиса, контролировать работы строителей и т.д.).

. Камеры оборудованы встроенными динамиками и микрофоном, что дает возможность слышать все происходящее на контролируемом объекте, а также поговорить с людьми, находящимися поблизости (например, напугать злоумышленником, раздать команды сотрудникам офиса, контролировать работы строителей и т.д.). Запись видеороликов в трех режимах. Камера может записывать видеопоток в постоянном режиме, по установленному заранее в настройках расписанию, либо в тот момент, когда сработает датчик движения. Кроме того, пользователь сам может дать команду к началу записи, выбрав соответствующую опцию в мобильном приложении.

Видеоролики записываются на универсальную карту памяти формата microSD . Все видеоролики и фотографии записываются на microSD карту памяти, которую могут читать самые разные медиа устройства, гаджеты, компьютеры, телевизоры. Это позволяет локально хранить архив записей и переносить материалы на другие системы для их просмотра или обработки.

. Все видеоролики и фотографии записываются на microSD карту памяти, которую могут читать самые разные медиа устройства, гаджеты, компьютеры, телевизоры. Это позволяет локально хранить архив записей и переносить материалы на другие системы для их просмотра или обработки. Запись материалов на облачное хранилище. Сохранение видеороликов на облаке позволяет защититься от утраты архива при поломке камеры или хищении из неё карты памяти. Кроме того, пользователь может не только просматривать записанные на облаке ролики в любой момент, но и делиться ссылкой на них с другими людьми.

Сохранение видеороликов на облаке позволяет защититься от утраты архива при поломке камеры или хищении из неё карты памяти. Кроме того, пользователь может не только просматривать записанные на облаке ролики в любой момент, но и делиться ссылкой на них с другими людьми. Удобное мобильное приложение на русском языке. Управление всеми функциями и настройками 4G камеры осуществляется при помощи мобильного приложения, устанавливаемого на смартфоны и планшеты под управлением iOS/Android. С его помощью пользователь может просматривать картинку с камеры в реальном времени, воспроизводить записи на облаке, управлять поворотным механизмом камеры, получать тревожные уведомления при тревоге датчика движения, выставлять расписание и требуемые настройки. Интуитивно понятный интерфейс приложения на русском языке позволит быстро во всем разобраться даже пользователям без опыта.

Эти и другие преимущества однозначно обеспечат данной линейке устройств высокие продажи, уверены эксперты.

Лидеры продаж 4G камрер по итогам прошедшего года:

Уличная автономная поворотная Wi-Fi камера с солнечной батареей «Link Solar 09-WiFi»

Уличная автономная поворотная 4G камера с солнечной батареей «Link Solar 09-4GS»

Уличная автономная 4G камера с солнечной батареей «Link Solar 85-4GS»

Уличная автономная поворотная 4G-камера с солнечной батареей «Link Solar 02-4GS»

Уличная автономная поворотная 4G-камера с солнечной батареей «Link Solar 05-4GS»

Характеристики 4G камер

Выбирая для своих целей 4G камеру, в первую очередь следует обращать внимание на следующие параметры:

Максимальное разрешение фото и видео . Это определяет четкость и детализацию картинки.

. Это определяет четкость и детализацию картинки. Угол обзора в градусах. Чем шире угол обзора, тем больше территории будет захвачено в кадр.

Чем шире угол обзора, тем больше территории будет захвачено в кадр. Скорость съёмки . Частота кадров определяет плавность движений и стабильность картинки.

. Частота кадров определяет плавность движений и стабильность картинки. Поддерживаемые беспроводные связи . Указывается полный диапазон частот, на которых камера может передавать изображение.

. Указывается полный диапазон частот, на которых камера может передавать изображение. Максимальный объем памяти на облачном хранилище и microSD карте . Чем больше доступной памяти, тем более объемный архив записей за длительный промежуток времени удастся сохранить.

. Чем больше доступной памяти, тем более объемный архив записей за длительный промежуток времени удастся сохранить. Параметры аккумулятора . Мощность батареи определяет максимальную продолжительность автономной работы камеры.

. Мощность батареи определяет максимальную продолжительность автономной работы камеры. Способ монтажа. Уличные модели 4G камер от данного производителя надежно фиксируются специальными крепежами.

Уличные модели 4G камер от данного производителя надежно фиксируются специальными крепежами. Наличие и дальность ночной подсветки . Дальность освещения указывается в метрах.

. Дальность освещения указывается в метрах. Температурный режим работы. Указывается самая низкая и самая высокая рабочая температура в градусах Цельсия.

Чтобы сравнить характеристики товаров от данного производителя с конкурентами, воспользуемся специальной таблицей.

По результатам сравнения видно, что камеры от данного производителя не только значительно превосходят приборы своей стоимости, но и способны конкурировать с гораздо более дорогими брендами, поэтому в коммерческом успехе данной марки можно не сомневаться, уверены технические специалисты и опытные маркетологи.

Смотрите видео по настройке и демонстрации работы 4G камер https://www.spycams.ru/3g-4g-kamera-videonablyudeniya.html и все станет ясно и понятно.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пример съемки IP камерой HDcom — 5 MP. Ночная улица

Пример съемки IP камерой HDcom — 5 MP. Дневная улица.



Пример съемки IP камерой HDcom — 5 MP. Вечерняя улица.