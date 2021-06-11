Рекламодателям

Банк «Открытие» подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка

  • 11/06/2021, 14:17
Банк «Открытие» и Visa запустили для клиентов – юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию «Карта больше, чем офис», которая продлится до 31 августа.

В рамках акции участники смогут получить призовой кэшбэк в размере 25 тысяч рублей в месяц.

В акции могут принять участие все виртуальные бизнес-карты Digital Business Card (DBC), выпущенные в период ее проведения. Для получения призового кэшбэка клиенты во время действия акции должны провести операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 15 тысяч рублей и переводы по номеру карты на общую сумму от 5 тысяч рублей.

Кэшбэк в 25 тысяч рублей можно получить три раза – за каждый календарный месяц во время действия акции.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

365

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы кэшбэк банки Банк Открытие VISA


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Москве обсудили дальнейшее развитие Арктического региона

10/06/2021, 13:38

Новосибирская интернет-компания вышла на рынок широкополосного интернета в Игарке

09/06/2021, 15:33

BAIKALSEA Company и ЦРПТ создадут в Сибири центр компетенций

09/06/2021, 12:24

Актуальный разговор

Чиновникам на местах нужен KPI за исполнение федеральных распоряжений

Все материалы
Лента новостей

В Сибири финансовые нелегалы специализируются на потребкредитовании

11/06/2021, 15:52

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

11/06/2021, 15:40

Новосибирские налоговики ищут автомобили должников

11/06/2021, 13:45

В Новосибирске сделан первый шаг в регулировании проката электросамокатов

11/06/2021, 12:53
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21 2:36

Новости компаний

ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП

11/06/2021, 14:48

Банк Уралсиб увеличил объем ипотечных кредитов на покупку нового жилья в 1,6 раза

11/06/2021, 10:35

Кредиты малому и среднему бизнесу за 1 день

11/06/2021, 09:00

СберЛогистика открыла в Новосибирске центр для хранения продуктов

10/06/2021, 16:01

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?

В Новосибирской области вновь создают резерв инфекционного коечного фонда

Президент «Балтики» и губернатор Новосибирской области обсудили регулирование пивоваренной отрасли в рамках ПМЭФ

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве

Обновление программы льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Политика

Андрей Травников занимает 49 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Пенсионную реформу необходимо отменить, а «Единую Россию» — лишить большинства в федеральном парламенте

Социальных учреждений в Новосибирске станет меньше

Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Недвижимость

Объемы текущего строительства в Новосибирской области снизились на 1 млн кв. м

Объемы текущего строительства в Новосибирской области снизились на 1 млн кв. м

Жители Новосибирской области интересуются покупкой загородной недвижимости на российских курортах

В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

Что будет с ипотекой и надо ли спешить с покупкой квартиры в Новосибирске?

Господдержка роста цен

Технологии

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Телекоммуникации

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

Агропром

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

Транспорт

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Медицина

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

Авто

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

Туризм

Крым. Островок российской Греции

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Общество

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

Свердлов остался на месте

В Новосибирске готовятся новые «скверные» акции

ПФР оптимизирует структуру

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Стиль жизни

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска