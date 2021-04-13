Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

В Новосибирске прошла встреча основателя международной инвестиционной компании General Invest Винченцо Трани и его российской команды экспертов с сибирскими бизнесменами и частными инвесторами. Главной темой разговора стал анализ инструментов финансового рынка, и специфика формирования инвестиционного портфеля в 2021 году.

— В моей семье многие поколения занимались кредитованием бизнеса, поэтому я всегда с уважением и вниманием отношусь к реальному сектору экономики, и предпочитаю инвестировать в реальный бизнес. С каждым пройденным годом я убеждаюсь в правильности выбранной стратегии, — рассказал Винченцо Трани. Изначально компания General Invest была нацелена на привлечение инвестиций от европейских, а также российских институциональных и частных инвесторов в фонды микрофинансирования малого бизнеса. Позже стала работать с частными инвесторами и сегодня входит в список крупнейших брокерских компаний России (по версии газеты Коммерсант). —На мой взгляд, задача любого финансового учреждения прежде всего: сохранить сбережения клиента и дать доходность хотя бы на уровне инфляции. На это нацелены наши швейцарские и итальянские корни. Для того, чтобы заработать — нужно ходить на работу, а не думать о том, что какие-то банки или финансовые структуры должны вам гарантировать огромную доходность, — рассуждает Винченцо Трани. — Мы понимаем, что любая инвестиционная стратегия должна опираться на правильную оценку риска, в том числе политического. Не каждый из коллег по рынку может и хочет это делать, поэтому лично меня сильно раздражают сказки, которые они рассказывают, громко обещая инвесторам фантастические доходности и завуалировано говоря о рисках.

Генеральный директор General Invest в России Алексей Ищенко напомнил, что в Новосибирске представительство компании появилось в 2020 году. Его возглавляет Елена Шевченко. Всего подразделения General Invest уже успешно работают в шести городах РФ, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани.

— Наши исторические связи со Швейцарией дают преимущество нашим клиентам с помощью нашей материнской компании более легко и быстро открывать счета в этой стране, и при этом нивелировать риски в рамках действующего российского законодательства, — поясняет Алексей Ищенко. — Мы видим, что интерес клиентов к финансовым рынкам повышается. Сегодня в нашем портфеле активы клиентов из регионов составляют 30-40% в локациях присутствия компании. Думаем, что в течение 2 лет их доля превысит 50%. Это правильно и логично: ситуация, когда ставки по депозитам нулевые, когда колоссальные риски, а инфляция разгоняется люди понимают, что их деньги обесцениваются и начинают изучать новые финансовые инструменты, открывают брокерские счета, заключают договоры доверительного управления.

Сегодня в линейке предложений General Invest большой спектр финансовых инструментов: от самых консервативных, до агрессивных — предложения по альтернативным инвестициям. Это позволяет формировать индивидуальные портфели под любые инвестиционные предпочтения клиентов.

— Год назад весь рынок с волнением наблюдал за ситуацией с пандемией и стремительно падал на негативных новостях. С ноября 2020 мы видим, что рынку уже практически все равно, что происходит с COVID-19: даже когда ситуация ухудшалась рынки продолжали обновлять максимумы, — рассуждает директор по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса. — С другой стороны, мы видим, что двигается привычный нам диапазон инфляции — с 1-2% до 3-4%. Как результат, депозиты по действующим процентам начинают приносить отрицательный результат.

Эксперт отметил, что рост инфляции связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, — это открытие экономики. Если во время пандемии все сидели по домам и не тратили деньги, то сейчас они пошли в обращение и это спровоцирует рост инфляции. Во-вторых, во время пандемии было напечатано много денег, которые раздавали населению. Объем этой помощи сопоставим с той, которую люди получили во время Второй мировой войны, при том, что экономика в то время была меньше. Это также может спровоцировать всплеск инфляции до 10%, как в 40-х годах прошлого века.

— Кроме того, мы видим, что рост на рынке акций останавливается. Вряд ли в ближайшей перспективе они покажут такой же результат, как в 2020 году — +99%. По акциям хайповых компаний бурный рост также вряд ли возможен, так как за последние полгода в этом секторе накопилось много денег и сделок, поэтому инвесторы будут более избирательны. В такой ситуации классический портфель рекомендация инвесторам — 60% облигаций и 40% акций. Это западная модель инвестирования, и она применима для инвесторов в любой точке мира, — поясняет Фелипе де ла Роса.

Говоря о специфике формирования той части портфеля, которая состоит из акций, аналитик по международным рынкам General Invest Михаил Смирнов отмечает, что из-за ожиданий по росту инфляции, хорошие прогнозы по росту у компаний реального сектора экономики США и КНР. Что касается ценных бумаг компаний технологического сектора, интернет-компаний, то они начали падать.

— Эти компании не платят дивиденды, а генерируют и продают идею. Если растет ставка, то будущее обещание денежных потоков становится дешевле. Поэтому мы ожидаем, что реальная экономика будет показывать хороший результат, а технологический сектор, скорее всего, продемонстрирует некоторую стагнацию. Мы ожидаем, что мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики, — поясняет Смирнов. — Одна из стратегий, которые мы предлагаем, — не менее 60% инвестиции вкладывать в акции «дивидендных аристократов». Это бумаги консервативных эмитентов, имеющих хороший кредитный рейтинг, регулярно повышающих дивиденды. Практика показывает, что во время кризисов они падают гораздо меньше, чем индекс S&P 500. 40% в портфеле могут составлять инвестиции в недооцененные умеренно-агрессивные истории.

Портфельный управляющий по облигациям General Invest Тигран Геворкян также констатирует, что сама ситуация на рынке и в экономике стимулирует инвесторов больше внимания уделять изучению инвестиционных инструментов и стратегий вложения средств.

— Рублевые облигации сегодня дают большую доходность чем депозиты, а так как депозиты тоже стали облагаться налогами, то этого преимущества у них теперь нет. В такой ситуации лучше уже накупить облигаций того же Сбербанка, чем просто отдать средства на депозит, где они будут лежать мертвым грузом, — поясняет он. — Но больше всего в кризис выиграет тот, у кого есть деньги, а значит, нужно тщательно выбирать активы, которые в кризис упадут меньше, чем рынок в целом.

Для тех инвесторов, кто внутренне готов к некоторой доле риска и хочет диверсифицировать свой портфель General Invest предлагает инструменты альтернативных инвестиций: структурные продукты, IPO, пре- IPO и т.д.

— Например, с нашими партнёрами мы разрабатываем возможности инвестирования в новый фонд, который создается для участия в компаниях, находящихся на поздних стадиях, то есть за 1-1.5 года до момента ликвидности: выхода на IPO, продажи стратегическому инвестору и т.д. Они могут дать доходность до 100%, но это история, которой нельзя брать в портфель больше 10%, чтобы не допустить перекосов, —предупреждает глава трейдинга и альтернативных инвестиций General Invest Иван Анашкин.

Судя по вопросам, которые задавали предприниматели экспертам General Invest, частные инвесторы из Сибири тщательно анализируют ситуацию на рынке и внимательно следят за интересующими их компаниями и трендами.

Напомним, основатель General Invest Винченцо Трани стоял у истоков формирования рынка микрофинансирования малого бизнеса в России. Его компания Mikro Kapital Group сегодня работает в 17 странах и управляет активами общей стоимостью 671 млн евро. В 2011 году он открыл в Москве офис международной юридической и консалтинговой фирмы Carnelutti, в 2015 запустил в РФ кашеринговый бизнес «Делимобиль». Этим сервисом сегодня пользуется несколько миллионов человек.