Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

— Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Исключение также сделают для вывозных рейсов, — сообщила Татьяна Голикова.

Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.

— На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания <…> с 15 апреля по 1 июня, — сказала вице-премьер.

Авиасообщение с обеими странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, почти 80% вернувшихся в Россию с Covid-19 за последнее время прилетели из Турции. За последнюю неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Москва открыла авиасообщение.

Издание уточняет, что российским туроператорам рекомендуется приостановить продажи туров. По данным АТОР, с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. По словам Голиковой, Ростуризму дано поручение подготовить пакет мер поддержки туристов.

В Ростуризме сообщили, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет, россияне планово закончат свой отдых в этих странах. Ведомство рекомендует менять путёвки с вылетом до 1 июня на более поздние даты или другие направления. О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию уже сообщили «Уральские авиалинии».

Напомним, Турция и Танзания были одними из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение — границы с ними открыли 1 августа.