Монеты из драгоценных металлов в Банке Акцепт!

Вы можете выбрать монету любой представленной тематики:

· произведения известных художников и скульпторов;

· религия (с изображениями ликов святых и икон);

· монеты-символы (к свадьбе, на счастье и т.п.).

Каждая монета имеет идентификационный сертификат, специальную упаковку или подарочный футляр. Монеты вы можете приобрести или заказать в офисах Банка Акцепт.

Актуальную информацию о наличии и стоимости монет вы можете уточнить по телефону: 8-800-100-27-37, в офисах и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

Тел. 8-800-100-27-37, akcept.ru, Instagram, «ВКонтакте», FaceBook

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