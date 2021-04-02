«Яндекс» попросил Samsung и других производителей не устанавливать неудаляемые приложения компании

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Худавердян рассказал, что компания обратилась к разработчикам устройств «с просьбой не делать так» (не устанавливать приложения компании у владельцев устройств «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты» без возможности удаления).

— Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается – да, так делать нельзя, — заявил он.

Худавердян также сообщил, что «Яндекс» договорился с Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio не делать приложения компании неудаляемыми.

Напомним, что 30 марта Samsung начала предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса», которые нельзя удалить.