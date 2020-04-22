Мониторинг цен на продукты питания проходит в Новосибирске

Специалисты Новосибирского УФАС России, активисты Общероссийского народного фронта и телеканал ОТС вышли на совместный мониторинг цен на продукты питания в торговых сетях и не сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мониторинг носит ежедневный характер и проводится, в том числе, и в выходные дни с марта 2020 года, — рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Светлана Князькова.

В результате совместного мониторинга 21 апреля 2020 года зафиксирована реализация отдельных социально-значимых товаров, в том числе молока, по сниженной цене в рамках, проводимых в торговых сетях акций. Кроме того, отмечен возврат цен на имбирь на прежний уровень. Также антимонопольное ведомство фиксирует снижение цен на замороженную рыбу, соль и пшено.

При обнаружении значительных изменений цен, как в розничной сети, так и со стороны оптовых поставщиков, антимонопольная служба проводит анализ обоснованности таких изменений и в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства проводит контрольные мероприятия и принимает соответствующие меры антимонопольного реагирования.

— Там, где объективных причин для повышения не было, и есть признаки ценовых сговоров, будут возбуждены антимонопольные дела о картелях», — отметила и.о. руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

В УФАС напомнили, что продолжает работать «горячая линия» Новосибирского УФАС России, которая позволяет оперативно получать информацию от граждан о фактах повышения цен на продовольственные товары.

Фото: пресс-служба УФАС России по Новосибирской области