Новосибирский губернатор поручил разобраться, откуда берутся дети

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю и министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку предстоит выяснить, с чем связан резкий рост количества детсадовцев после минувших пасхальных выходных. Соответствующее поручение им озвучил губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании в региональном правительстве. Как следует из данных на начало недели, в детских садах работают 662 дежурные группы.

— Это на 42 группы больше, чем в конце недели (с 13 по 17 апреля), — сообщил мэр. — Прирост идет также по численности детей. Сегодня приняли 6,6 тысячи детей, что на 685 больше, чем в пятницу, 17 апреля.

Напомним, что с начала карантина на территории всей области в режиме рабочих групп, в которых было 2-5 детей, работали 423 детских сада. В общей сложности их посещали 1,6 тысячи детей.

Как отметил глава региона, даже когда были выданы разрешения о выходе на работу застройщиков, промышленных предприятий и организаций сферы услуг — 770 тысяч жителей области (77% трудоспособного населения) — подобного «бэби-бума» в детсадах не наблюдалось. А новых послаблений для других отраслей экономики, деятельность которых в настоящее время приостановлена, с тех пор в регионе не делали.

— Попрошу проанализировать — в связи с чем в детских садах появилось такое количество детей, — обратился губернатор к министру и главе областного центра. — Никаких дополнительных решений, разрешений на работу для каких-то новых видов деятельности в выходные мы не принимали. Тем не менее количество детей в детских садах стало расти. В связи с чем? Нет ли там каких-то скрытых нарушений со стороны отдельных представителей бизнеса?

Напомним, что, помимо сферы услуг, послабления коснулись ряда учреждений среднего образования — сельских школ в районах области, которым разрешили выйти с режима дистанционного образования. Однако, как сообщают в правительстве региона, в тех районах, где выявлены новые случаи коронавируса, школы частично вновь отправят на «дистанционку».

Фото pixabay.com, автор- klimkin